Netflix estrena una serie sobre el asesinato real de un presidente, llena de drama y un escándalo de traición

Estamos hablando de Muerte por un rayo, una serie creada por Mike Makowsky que reconstruye con detalle la dramática muerte del presidente estadounidense James Garfield, quien a solo cuatro meses de asumir el cargo fue víctima de un atentado que lo dejó gravemente herido y que, tras dos meses de agonía, terminó con su vida.

Muerte por un rayo es una serie de solo 4 capítulos que demuestra el dramático suceso y el complejo entramado político y científico que lo rodeó. En esta oferta de Netflix, Michael Shannon interpreta a Garfield, mientras que Matthew Macfadyen da vida a su asesino, Charles Guiteau.