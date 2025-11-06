Este jueves 6 de noviembre de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una producción estadounidense basada en hechos reales: es una de las historias más trágicas y menos conocidas de la política norteamericana. Pero te movilizará desde el primer capítulo.
Netflix estrena una serie sobre el asesinato real de un presidente, llena de drama y un escándalo de traición
Está basada en hechos reales, acaba de estrenar en la plataforma de series y películas de Netflix y te adentrará en un drama desconocido
Estamos hablando de Muerte por un rayo, una serie creada por Mike Makowsky que reconstruye con detalle la dramática muerte del presidente estadounidense James Garfield, quien a solo cuatro meses de asumir el cargo fue víctima de un atentado que lo dejó gravemente herido y que, tras dos meses de agonía, terminó con su vida.
Muerte por un rayo es una serie de solo 4 capítulos que demuestra el dramático suceso y el complejo entramado político y científico que lo rodeó. En esta oferta de Netflix, Michael Shannon interpreta a Garfield, mientras que Matthew Macfadyen da vida a su asesino, Charles Guiteau.
Netflix: de qué trata la serie Muerte por un rayo
La sinopsis oficial de la serie Muerte por un rayo versa: “Esta es la historia de James Garfield, quien, tras una infancia muy dura, llegó a convertirse en el vigésimo presidente de EE. UU., y de Charles Guiteau, el hombre que lo asesinó”.
La serie basada en sucesos reales, Muerte por un Rayo, narra la trágica historia de James Garfield, el presidente número 20 de Estados Unidos, y de Charles Guiteau, su más ferviente admirador convertido en su asesino. El programa revela como un encuentro entre dos hombres opuestos tuvo el poder de cambiar el rumbo de una nación.
Netflix: tráiler de la serie Muerte por un rayo
Reparto de Muerte por un rayo, serie de Netflix
- Michael Shannon (James Garfield)
- Matthew Macfadyen (Charles Guiteau)
- Nick Offerman (Chester A. Arthur)
- Bradley Whitford (James Blaine)
- Betty Gilpin (Crete Garfield)
- Shea Whigham (Roscoe Conkling)
Dónde ver la serie Muerte por un rayo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Muerte por un rayo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Muerte por un rayo se puede ver en Netflix.
- España: la serie Muerte por un rayo se puede ver en Netflix.