La obra más bella y conmovedora de Netflix: una película que emociona al mundo y toca hasta el alma

Despertar del duelo es una exploración sincera y a veces dolorosa de la vida después de la pérdida que puedes ver en Netflix.

Netflix: de qué trata la película Despertar del duelo

La sinopsis oficial de Despertar del duelo versa: “Una película conmovedora y sofisticada del ganador del Emmy Daniel Levy acerca de un hombre que intenta recuperar su vida después de perder a su gran amor”.

despertar-del-duelo-pelicula Despertar del duelo es una película que reflexiona sobre la pérdida y el valor de la amistad.

Marc (Daniel Levy) era feliz viviendo a la sombra de Oliver (Luke Evans), su extraordinario esposo, así que su repentina muerte lo deja devastado.

Tras la pérdida, Marc va a París con sus dos mejores amigos, Sophie (Ruth Negga) y Thomas (Himesh Patel), en un viaje de autodescubrimiento que revela verdades difíciles de afrontar.

Netflix: tráiler de la película Despertar del duelo

Reparto de Despertar del duelo, película de Netflix

Daniel Levy

Ruth Negga

Luke Evans

Himesh Pate

Celia Imrie

David Bradley

Arnaud Valois

Emma Corrin

Kaitlyn Dever

Dónde ver la película Despertar del duelo, según la zona geográfica