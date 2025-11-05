Inicio Series y películas Netflix
La obra más bella y conmovedora de Netflix: una película que emociona al mundo y toca hasta el alma

La protagonizó y dirigió Daniel Levy, describe la historia de un duelo y está escondida en el catálogo de series y películas de Netflix

Antonella Prandina
Antonella Prandina
Esta es una de las películas más emotivas y hermosas de Netflix sobre la pérdida y la amistad.

El catálogo de series y películas de Netflix es tan amplio que, a veces, muchas producciones quedan escondidas dentro de la plataforma. Tal es el caso de un drama dirigido y protagonizado por Daniel Levy que marca el debut del actor como guionista y director de largometrajes.

Se trata de la película Despertar del duelo, un drama romántico conmovedor y emotivo sobre la pérdida y la amistad. La oferta, disponible en Netflix, estrenó en 2024 y tiene una duración de apenas 1 hora y 40 minutos.

Para la crítica Milagros Amondaray de Diario La Nación, “sin golpes bajos o secuencias excesivamente melodramáticas, el actor y director logra transmitir los pormenores del duelo”.

despertar-del-duelo-pelicula (2)
Despertar del duelo es una película disponible en Netflix dirigida y protagonizada por Daniel Levy.

Despertar del duelo es una exploración sincera y a veces dolorosa de la vida después de la pérdida que puedes ver en Netflix.

Netflix: de qué trata la película Despertar del duelo

La sinopsis oficial de Despertar del duelo versa: “Una película conmovedora y sofisticada del ganador del Emmy Daniel Levy acerca de un hombre que intenta recuperar su vida después de perder a su gran amor”.

despertar-del-duelo-pelicula
Despertar del duelo es una película que reflexiona sobre la pérdida y el valor de la amistad.

Marc (Daniel Levy) era feliz viviendo a la sombra de Oliver (Luke Evans), su extraordinario esposo, así que su repentina muerte lo deja devastado.

Tras la pérdida, Marc va a París con sus dos mejores amigos, Sophie (Ruth Negga) y Thomas (Himesh Patel), en un viaje de autodescubrimiento que revela verdades difíciles de afrontar.

Netflix: tráiler de la película Despertar del duelo

Embed - Despertar del duelo | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Despertar del duelo, película de Netflix

  • Daniel Levy
  • Ruth Negga
  • Luke Evans
  • Himesh Pate
  • Celia Imrie
  • David Bradley
  • Arnaud Valois
  • Emma Corrin
  • Kaitlyn Dever

Dónde ver la película Despertar del duelo, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Despertar del duelo se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Despertar del duelo se puede ver en Netflix.
  • España: la película Despertar del duelo se puede ver en Netflix.

