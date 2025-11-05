La obra más bella y conmovedora de Netflix: una película que emociona al mundo y toca hasta el alma

El catálogo de series y películas de Netflix es tan amplio que, a veces, muchas producciones quedan escondidas dentro de la plataforma. Tal es el caso de un drama dirigido y protagonizado por Daniel Levy que marca el debut del actor como guionista y director de largometrajes.
La protagonizó y dirigió Daniel Levy, describe la historia de un duelo y está escondida en el catálogo de series y películas de Netflix
Se trata de la película Despertar del duelo, un drama romántico conmovedor y emotivo sobre la pérdida y la amistad. La oferta, disponible en Netflix, estrenó en 2024 y tiene una duración de apenas 1 hora y 40 minutos.
Para la crítica Milagros Amondaray de Diario La Nación, “sin golpes bajos o secuencias excesivamente melodramáticas, el actor y director logra transmitir los pormenores del duelo”.
Despertar del duelo es una exploración sincera y a veces dolorosa de la vida después de la pérdida que puedes ver en Netflix.
Netflix: de qué trata la película Despertar del duelo
La sinopsis oficial de Despertar del duelo versa: “Una película conmovedora y sofisticada del ganador del Emmy Daniel Levy acerca de un hombre que intenta recuperar su vida después de perder a su gran amor”.
Marc (Daniel Levy) era feliz viviendo a la sombra de Oliver (Luke Evans), su extraordinario esposo, así que su repentina muerte lo deja devastado.
Tras la pérdida, Marc va a París con sus dos mejores amigos, Sophie (Ruth Negga) y Thomas (Himesh Patel), en un viaje de autodescubrimiento que revela verdades difíciles de afrontar.
Netflix: tráiler de la película Despertar del duelo
Reparto de Despertar del duelo, película de Netflix
- Daniel Levy
- Ruth Negga
- Luke Evans
- Himesh Pate
- Celia Imrie
- David Bradley
- Arnaud Valois
- Emma Corrin
- Kaitlyn Dever
Dónde ver la película Despertar del duelo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Despertar del duelo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Despertar del duelo se puede ver en Netflix.
- España: la película Despertar del duelo se puede ver en Netflix.