Netflix deslumbra con la película española que es furor en Europa

Pensaba que esta iba a ser una película cargante porque tiene algo de exceso de escenas de cama, dos en los primeros seis minutos, pero uno encuentra razón a ello porque el auténtico dilema del filme llega cuando la protagonista se queda embarazada.

Una perspectiva de maternidad que hace que se tambalee su incipiente carrera y se le abran inesperadas posibilidades.

Netflix: de qué trata la película La Jefa

Sofía, una joven ambiciosa que trabaja en una multinacional de moda, se queda embarazada sin haberlo planeado. Sin familia en España y con dudas sobre el futuro de su maternidad, Sofía parece abocada a volver a su país y abandonar la prometedora carrera profesional por la que tanto ha luchado.

lajefa1 La Jefa. Es la película española más vista de Europa y actúa Aitana Sánchez-Gijón.

Sin embargo, su jefa, una mujer hecha a sí misma a la que Sofía admira por encima de todo, le hace una inusual proposición: Darle el hijo en adopción a ella y a cambio poder continuar con su promoción dentro de la empresa.

Sofía acepta la oferta sin saber que no todo es como su jefa le ha contado

Netflix: reparto de la película La Jefa

Aitana Sánchez-Gijón

Cumelén Sanz

Alex Pastrana

Vanessa Rasero

Pedro Casablanc

Rocío Setjo

María Fernández

Lucía Quintero

Tráiler de la película La Jefa

