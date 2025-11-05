Netflix deslumbra con la película española que es furor en Europa

Netflix deslumbra con la película española que causa furor en Europa. Una trama donde los valores y códigos se ponen en juego permanentemente. Se trata de La Jefa.
Netflix siempre apuesta a grandes producciones españolas, uno de los claros ejemplos es la película que es furor en Europa. Una trama donde los valores y códigos se rompen
Una joven con carrera (Cumelén Sanz) comienza a trabajar con una jefa (Aitana Sánchez-Gijón) bastante exigente, una mujer fuera de lo normal. Fuera de lo normal por su carácter y su rigidez, pero también por su éxito.
Pero realmente ella acepta el trabajo y aguanta las largas jornadas por no volver a al mercado laboral del que viene, el siempre desagradecido y poco enriquecedor comercio. También porque supone tener de mentora a una persona cuya notoriedad admira.
Pensaba que esta iba a ser una película cargante porque tiene algo de exceso de escenas de cama, dos en los primeros seis minutos, pero uno encuentra razón a ello porque el auténtico dilema del filme llega cuando la protagonista se queda embarazada.
Una perspectiva de maternidad que hace que se tambalee su incipiente carrera y se le abran inesperadas posibilidades.
Netflix: de qué trata la película La Jefa
Sofía, una joven ambiciosa que trabaja en una multinacional de moda, se queda embarazada sin haberlo planeado. Sin familia en España y con dudas sobre el futuro de su maternidad, Sofía parece abocada a volver a su país y abandonar la prometedora carrera profesional por la que tanto ha luchado.
Sin embargo, su jefa, una mujer hecha a sí misma a la que Sofía admira por encima de todo, le hace una inusual proposición: Darle el hijo en adopción a ella y a cambio poder continuar con su promoción dentro de la empresa.
Sofía acepta la oferta sin saber que no todo es como su jefa le ha contado
Netflix: reparto de la película La Jefa
- Aitana Sánchez-Gijón
- Cumelén Sanz
- Alex Pastrana
- Vanessa Rasero
- Pedro Casablanc
- Rocío Setjo
- María Fernández
- Lucía Quintero
Tráiler de la película La Jefa
Dónde ver la película La Jefa, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La Jefa se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La Jefa se puede ver en Netflix.
- España: la película La Jefa se puede ver en Netflix.