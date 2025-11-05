Inicio Series y películas Netflix
Netflix deslumbra con la película española que es furor en Europa

Netflix siempre apuesta a grandes producciones españolas, uno de los claros ejemplos es la película que es furor en Europa. Una trama donde los valores y códigos se rompen

Pablo González
Cumelén Sanz. Otra de las actrices que tiene una actuación superlativa en la cinta La Jefa. 

Netflix deslumbra con la película española que causa furor en Europa. Una trama donde los valores y códigos se ponen en juego permanentemente. Se trata de La Jefa.

Aitana S&aacute;nchez-Gij&oacute;n. La rompe con un gran papel en la pel&iacute;cula La Jefa.&nbsp;

Una joven con carrera (Cumelén Sanz) comienza a trabajar con una jefa (Aitana Sánchez-Gijón) bastante exigente, una mujer fuera de lo normal. Fuera de lo normal por su carácter y su rigidez, pero también por su éxito.

Pero realmente ella acepta el trabajo y aguanta las largas jornadas por no volver a al mercado laboral del que viene, el siempre desagradecido y poco enriquecedor comercio. También porque supone tener de mentora a una persona cuya notoriedad admira.

Pensaba que esta iba a ser una película cargante porque tiene algo de exceso de escenas de cama, dos en los primeros seis minutos, pero uno encuentra razón a ello porque el auténtico dilema del filme llega cuando la protagonista se queda embarazada.

Una perspectiva de maternidad que hace que se tambalee su incipiente carrera y se le abran inesperadas posibilidades.

Netflix: de qué trata la película La Jefa

Sofía, una joven ambiciosa que trabaja en una multinacional de moda, se queda embarazada sin haberlo planeado. Sin familia en España y con dudas sobre el futuro de su maternidad, Sofía parece abocada a volver a su país y abandonar la prometedora carrera profesional por la que tanto ha luchado.

La Jefa. Es la pel&iacute;cula espa&ntilde;ola m&aacute;s vista de Europa y act&uacute;a Aitana S&aacute;nchez-Gij&oacute;n.

Sin embargo, su jefa, una mujer hecha a sí misma a la que Sofía admira por encima de todo, le hace una inusual proposición: Darle el hijo en adopción a ella y a cambio poder continuar con su promoción dentro de la empresa.

Sofía acepta la oferta sin saber que no todo es como su jefa le ha contado

Netflix: reparto de la película La Jefa

  • Aitana Sánchez-Gijón
  • Cumelén Sanz
  • Alex Pastrana
  • Vanessa Rasero
  • Pedro Casablanc
  • Rocío Setjo
  • María Fernández
  • Lucía Quintero

Tráiler de la película La Jefa

Embed - LA JEFA. Tráiler oficial. 29 de abril en cines

Dónde ver la película La Jefa, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película La Jefa se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película La Jefa se puede ver en Netflix.
  • España: la película La Jefa se puede ver en Netflix.

