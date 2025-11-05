El drama de 5 capítulos de Netflix basado en una tragedia real que conmocionó al mundo

Estamos hablando de Heweliusz, dirigida por Jan Holoubek e inspirada en la tragedia en el Mar Báltico del ferri que da nombre a la serie, donde murieron 55 tripulantes. Esta nueva oferta de Netflix narra las consecuencias de la catástrofe en el mar y en tierra firme a lo largo de 5 capítulos.

heweliusz (2) Heweliusz es una serie que acaba de estrenar en Netflix y es desgarradora.

Netflix: de qué trata la serie Heweliusz

La sinopsis oficial sobre la serie Heweliusz versa: “Una tripulación incompetente. Condiciones poco seguras. Sabotaje externo. ¿Qué pasó la fatídica noche en que el ferri Jan Heweliusz se hundió en el mar Báltico?”.