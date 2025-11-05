Inicio Series y películas Netflix
Streaming

El drama de 5 capítulos de Netflix basado en una tragedia real que conmocionó al mundo

Con solo 5 capítulos y basado en hechos reales, este drama de Netflix acaba de llegar al catálogo de series y películas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Acaba de estrenar en Netflix una tremenda serie basada en hechos reales.

Acaba de estrenar en Netflix una tremenda serie basada en hechos reales.

Este miércoles 5 de noviembre de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó un drama basado en hechos reales y ambientado en los 90 que narra una de las tragedias marítimas más graves de la posguerra de Polonia. Según la crítica, Karina Adelgaard de Heaven of Horror “Es desgarradora y muy indignante”.

Estamos hablando de Heweliusz, dirigida por Jan Holoubek e inspirada en la tragedia en el Mar Báltico del ferri que da nombre a la serie, donde murieron 55 tripulantes. Esta nueva oferta de Netflix narra las consecuencias de la catástrofe en el mar y en tierra firme a lo largo de 5 capítulos.

heweliusz (2)
Heweliusz es una serie que acaba de estrenar en Netflix y es desgarradora.

Heweliusz es una serie que acaba de estrenar en Netflix y es desgarradora.

Netflix: de qué trata la serie Heweliusz

La sinopsis oficial sobre la serie Heweliusz versa: “Una tripulación incompetente. Condiciones poco seguras. Sabotaje externo. ¿Qué pasó la fatídica noche en que el ferri Jan Heweliusz se hundió en el mar Báltico?”.

En 1993, el transbordador polaco MS Jan Heweliusz vuelca frente a la costa de Rügen, en el mar Báltico. La tripulación y los pasajeros luchan por sobrevivir a una letal tormenta mientras en tierra sus familias, destrozadas, buscan justicia y respuestas.

heweliusz (1)
Esta nueva serie polaca de Netflix est&aacute; basada en hechos reales.

Esta nueva serie polaca de Netflix está basada en hechos reales.

Inspirada en el mayor desastre marítimo de la posguerra en Polonia, conocido como “el ataúd flotante”, una de las motivaciones de la serie, además de narrar los hechos, es capturar la experiencia de los que se quedaron en tierra, obligados a enfrentar no solo la tragedia, sino también la indiferencia sistémica.

Netflix: tráiler de la serie Heweliusz

Embed - Heweliusz | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 05/11/2025

Reparto de Heweliusz, serie de Netflix

  • Michal Zurawski
  • Magdalena Rózczka
  • Konrad Eleryk
  • Michalina Tabacz
  • Borys Szyc
  • Tomasz Schuchardt
  • Justyna Wasilewska
  • Andrzej Konopka
  • Dariusz Chojnacki

Dónde ver la serie Heweliusz, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Heweliusz se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Heweliusz se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Heweliusz se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar