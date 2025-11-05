Netflix: la nueva serie subida de tono que mezcla deseo, pasión y secretos al borde de los límites

simplemente Alicia Simplemente Alicia es una serie protagonizada por Verónica Orozco que acaba de llegar a Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Simplemente Alicia

La sinopsis oficial de la serie Simplemente Alicia versa: “Dividida entre dos amores, Alicia se casa con un exsacerdote a escondidas de su esposo, un escritor famoso. ¿Hasta cuándo podrá manejar su doble vida y tantas mentiras?”.

Alicia, interpretada por Verónica Orozco es la heroína y villana de su propio relato. Ella decide desafiar las reglas del amor casándose con Pablo (Sebastián Carvajal) a escondidas de Alejo (Michel Brown), su actual esposo.

simplemente Alicia (1) La serie Simplemente Alicia desafía los límites morales de la fidelidad.

Entre la pasión y la mentira, se embarca en una doble vida que le exige equilibrio, astucia y una buena dosis de humor. Miente, se divierte y ama con la misma intensidad, consciente de que su apuesta por tenerlo todo puede terminar dejándola sin nada.

Netflix: tráiler de la serie Simplemente Alicia

Reparto de Simplemente Alicia, serie de Netflix

Verónica Orozco (Alicia)

Cony Camelo (Alejo)

Sebastián Carvajal (Pablo)

Michel Brown

Julián Román

Leo Deluglio

Ana María Medina

Daniela Tapia

Fernando Arévalo

Biassini Segura

