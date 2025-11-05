Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la nueva serie subida de tono que mezcla deseo, pasión y secretos al borde de los límites

Verónica Orozco es la protagonista de este drama romántico que acaba de llegar al catálogo de series y películas colombianas de Netflix

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Este miércoles 5 de noviembre de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una pícara comedia romántica que promete revolucionar el catálogo. Se trata de Simplemente Alicia, una producción colombiana que presenta un drama moral irresistible.

Simplemente Alicia es una serie colombiana dirigida por Rafael Martínez Moreno y Catalina Hernández que cuenta con solo 19 capítulos. La protagonista, interpretada por Verónica Orozco, lleva al límite los conceptos como la fidelidad, el deseo y la libertad personal.

La crítica Kelcie Mattson de Collider consideró sobre Simplemente Alicia: “Tiene potencial suficiente para elevar su valor de entretenimiento, de placer culpable a una obra más sofisticada sobre el matrimonio y el género”.

Netflix: de qué trata la serie Simplemente Alicia

La sinopsis oficial de la serie Simplemente Alicia versa: “Dividida entre dos amores, Alicia se casa con un exsacerdote a escondidas de su esposo, un escritor famoso. ¿Hasta cuándo podrá manejar su doble vida y tantas mentiras?”.

Alicia, interpretada por Verónica Orozco es la heroína y villana de su propio relato. Ella decide desafiar las reglas del amor casándose con Pablo (Sebastián Carvajal) a escondidas de Alejo (Michel Brown), su actual esposo.

Entre la pasión y la mentira, se embarca en una doble vida que le exige equilibrio, astucia y una buena dosis de humor. Miente, se divierte y ama con la misma intensidad, consciente de que su apuesta por tenerlo todo puede terminar dejándola sin nada.

Netflix: tráiler de la serie Simplemente Alicia

Embed - Simplemente Alicia | Tráiler en Español Latino (Serie de Netflix) | Estreno: 05/11/2025

Reparto de Simplemente Alicia, serie de Netflix

  • Verónica Orozco (Alicia)
  • Cony Camelo (Alejo)
  • Sebastián Carvajal (Pablo)
  • Michel Brown
  • Julián Román
  • Leo Deluglio
  • Ana María Medina
  • Daniela Tapia
  • Fernando Arévalo
  • Biassini Segura

Dónde ver la serie Simplemente Alicia, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Simplemente Alicia se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Simplemente Alicia se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Simplemente Alicia se puede ver en Netflix.

