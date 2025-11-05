Este miércoles 5 de noviembre de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una pícara comedia romántica que promete revolucionar el catálogo. Se trata de Simplemente Alicia, una producción colombiana que presenta un drama moral irresistible.
Netflix: la nueva serie subida de tono que mezcla deseo, pasión y secretos al borde de los límites
Verónica Orozco es la protagonista de este drama romántico que acaba de llegar al catálogo de series y películas colombianas de Netflix
Simplemente Alicia es una serie colombiana dirigida por Rafael Martínez Moreno y Catalina Hernández que cuenta con solo 19 capítulos. La protagonista, interpretada por Verónica Orozco, lleva al límite los conceptos como la fidelidad, el deseo y la libertad personal.
La crítica Kelcie Mattson de Collider consideró sobre Simplemente Alicia: “Tiene potencial suficiente para elevar su valor de entretenimiento, de placer culpable a una obra más sofisticada sobre el matrimonio y el género”.
Netflix: de qué trata la serie Simplemente Alicia
La sinopsis oficial de la serie Simplemente Alicia versa: “Dividida entre dos amores, Alicia se casa con un exsacerdote a escondidas de su esposo, un escritor famoso. ¿Hasta cuándo podrá manejar su doble vida y tantas mentiras?”.
Alicia, interpretada por Verónica Orozco es la heroína y villana de su propio relato. Ella decide desafiar las reglas del amor casándose con Pablo (Sebastián Carvajal) a escondidas de Alejo (Michel Brown), su actual esposo.
Entre la pasión y la mentira, se embarca en una doble vida que le exige equilibrio, astucia y una buena dosis de humor. Miente, se divierte y ama con la misma intensidad, consciente de que su apuesta por tenerlo todo puede terminar dejándola sin nada.
Netflix: tráiler de la serie Simplemente Alicia
Reparto de Simplemente Alicia, serie de Netflix
- Verónica Orozco (Alicia)
- Cony Camelo (Alejo)
- Sebastián Carvajal (Pablo)
- Michel Brown
- Julián Román
- Leo Deluglio
- Ana María Medina
- Daniela Tapia
- Fernando Arévalo
- Biassini Segura
Dónde ver la serie Simplemente Alicia, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Simplemente Alicia se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Simplemente Alicia se puede ver en Netflix.
- España: la serie Simplemente Alicia se puede ver en Netflix.