Netflix tiene la impresionante serie turca que es un éxito en el mundo

Netflix tiene en su catálogo las mejores series y películas, la producción turca que impacta en el mundo es un claro ejemplo, se trata de Sahmaran. La serie turca Sahmaran ha logrado destacarse gracias a su mezcla única de géneros.
Una de las especialidades de Netflix son las grandes producciones de series y películas turcas, como por ejemplo la impresionante serie turca que triunfa en el mundo
Además, los usuarios de Netflix han demostrado cada vez más la búsqueda de producciones más cortas y concisas, pero igual de impactantes.
Con episodios de menos de una hora de duración, esta serie es ideal para aquellos que desean disfrutar de una historia completa en poco tiempo.
Sahmaran es una criatura fantástica, mitad mujer y mitad serpiente. Su nombre proviene de las palabras persas Shah (rey) y Maran (serpientes), siendo considerada la Reina de las Serpientes.
Cuenta la leyenda que un día un joven se quedó atrapado en una cueva.
Netflix: de qué trata la serie Sahmaran
Sahsu está decidida a enfrentarse a su abuelo, que dejó a su madre hace años en Adana, adonde fue como profesor. En este viaje, se encuentra en medio de una comunidad inusual y misteriosa llamada Mar, descendientes de Sahmaran.
Creyendo en la leyenda de Sahmaran, uno de los mayores símbolos de amor y sabiduría, la raza Mar espera que se complete la profecía histórica con la llegada de Sahsu. Nada volverá a ser igual cuando se crucen los caminos de Sahsu y Maran, quien se dispone a pedirle cuentas al abuelo
Netflix: reparto de la serie Sahmaran
- Serenay Sarikaya como Sahsu
- Almina Gunaydn como joven Sahsu
- Burak Deniz como Maran
- Mustafa Uurlu como Davut
- Mahir Guniray como Ural
- Mert Ramazan Demir como Cihan
- Hakan Karahan como Lakmu
Tráiler de la serie Sahmaran
