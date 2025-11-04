Netflix tiene la impresionante serie turca que es un éxito en el mundo

Sahmaran es una criatura fantástica, mitad mujer y mitad serpiente. Su nombre proviene de las palabras persas Shah (rey) y Maran (serpientes), siendo considerada la Reina de las Serpientes.

Cuenta la leyenda que un día un joven se quedó atrapado en una cueva.

Netflix: de qué trata la serie Sahmaran

Sahsu está decidida a enfrentarse a su abuelo, que dejó a su madre hace años en Adana, adonde fue como profesor. En este viaje, se encuentra en medio de una comunidad inusual y misteriosa llamada Mar, descendientes de Sahmaran.

shahmaran1 Sahmaran. Es la serie más exitosa de Netflix y actúa Serenay Sarikaya.

Creyendo en la leyenda de Sahmaran, uno de los mayores símbolos de amor y sabiduría, la raza Mar espera que se complete la profecía histórica con la llegada de Sahsu. Nada volverá a ser igual cuando se crucen los caminos de Sahsu y Maran, quien se dispone a pedirle cuentas al abuelo

Netflix: reparto de la serie Sahmaran

Serenay Sarikaya como Sahsu

Almina Gunaydn como joven Sahsu

Burak Deniz como Maran

Mustafa Uurlu como Davut

Mahir Guniray como Ural

Mert Ramazan Demir como Cihan

Hakan Karahan como Lakmu

Tráiler de la serie Sahmaran

Embed - SERIE: Sahmaran (2023) | Teaser trailer en español

Dónde ver la serie Sahmaran, según la zona geográfica