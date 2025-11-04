Netflix es la plataforma de series y películas más popular del mundo. Dentro de su catálogo, tiene producciones turcas que arrasan entre las más aclamadas por los suscriptores. En esta ocasión, te contamos acerca de un drama de época que no pasa desapercibido.
Netflix tiene la serie más seductora y enigmática sobre amores que desafían el tiempo
Hazal Kaya es la protagonista de este drama turco que arrasa entre las series y películas más vistas de Netflix.
Estamos hablando de la serie Medianoche en el Pera Palace, estrenada en 2022 en Netflix y que cuenta con 2 temporadas de 8 capítulos cada una. Creada por Emre Sahin, Kelly McPherson y Sam Anzel, este drama turco es una adaptación del libro homónimo del autor Charles King.
Netflix: de qué trata la serie Medianoche en el Pera Palace
La serie Medianoche en el Pera Palace transcurre en un histórico hotel de Estambul, donde una periodista viaja inesperadamente al pasado en busca de respuestas y debe detener un complot que podría cambiar el destino de la Turquía moderna.
La serie aborda la historia de Esra (Hazal Kaya), una periodista a la que se le asigna escribir sobre el Hotel Pera Palace en Beyolu. Mientras examina el edificio, se da cuenta de que una de las habitaciones es una puerta que tiene la capacidad de llevarla al año 1919.
Ella viajará a ese año en Estambul, durante el último período del Imperio Otomano, y se verá envuelta en una conspiración política contra Mustafa Kemal Atatürk.
Cuando Esra conoce a Halit, el misterioso dueño de uno de los clubes locos de Estambul, ve que el Estambul de 1919 es bastante diferente de lo que se conoce.
En la segunda temporada, un visitante inesperado llega al Pera Palace en la actualidad, mientras que Esra inicia la búsqueda desesperada de su madre biológica.
Netflix: tráiler de la serie Medianoche en el Pera Palace
Reparto de Medianoche en el Pera Palace, serie de Netflix
- Hazal Kaya (Esra)
- Tansu Biçer (Ahmet)
- Selahattin Paali (Halit)
- James Chalmers (George)
- Yasemin Szawlowski (Sonia)
- Engin Hepileri (Resat)
- Hakan Dinçkol (Mustafa Kemal)
Dónde ver la serie Medianoche en el Pera Palace, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Medianoche en el Pera Palace se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Medianoche en el Pera Palace se puede ver en Netflix.
- España: la serie Medianoche en el Pera Palace se puede ver en Netflix.