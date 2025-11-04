Netflix tiene la serie más seductora y enigmática sobre amores que desafían el tiempo

La serie aborda la historia de Esra (Hazal Kaya), una periodista a la que se le asigna escribir sobre el Hotel Pera Palace en Beyolu. Mientras examina el edificio, se da cuenta de que una de las habitaciones es una puerta que tiene la capacidad de llevarla al año 1919.

Ella viajará a ese año en Estambul, durante el último período del Imperio Otomano, y se verá envuelta en una conspiración política contra Mustafa Kemal Atatürk.

Medianoche en el pera palace 1.jpg Medianoche en el Pera Palace es un drama turco d época que está protagonizado por Hazal Kaya.

Cuando Esra conoce a Halit, el misterioso dueño de uno de los clubes locos de Estambul, ve que el Estambul de 1919 es bastante diferente de lo que se conoce.

En la segunda temporada, un visitante inesperado llega al Pera Palace en la actualidad, mientras que Esra inicia la búsqueda desesperada de su madre biológica.

Netflix: tráiler de la serie Medianoche en el Pera Palace

Embed - Medianoche en el Pera Palace Netflix Tráiler Español Sub

Reparto de Medianoche en el Pera Palace, serie de Netflix

Hazal Kaya (Esra)

Tansu Biçer (Ahmet)

Selahattin Paali (Halit)

James Chalmers (George)

Yasemin Szawlowski (Sonia)

Engin Hepileri (Resat)

Hakan Dinçkol (Mustafa Kemal)

Dónde ver la serie Medianoche en el Pera Palace, según la zona geográfica