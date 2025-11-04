Video sensible: un chico de 18 años causó un accidente con su Amarok y se llevó la vida de un matrimonio

El hecho sucedió en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, en la localidad bonaerense de José C. Paz cuando la camioneta Volkswagen Amarok negra, conducida por Michael Carballo, hijo del dueño del boliche Tornado, embistió al auto Renault 12 en el que iban la pareja y sus hijos.

Por el siniestro, Renzo y Eliana Benítez fallecieron en el acto, mientras que los menores debieron ser rescatados y todavía siguen internados recuperándose de las diversas lesiones. La mayor de ellos, de 14 años, se encuentra en grave estado.