El hijo del dueño de un reconocido boliche manejó alcoholizado, protagonizó un trágico accidente al chocar el auto en el que viajaba una familia y producto del impacto el matrimonio falleció, mientras que sus hijos, de 7, 11 y 14 años, sufrieron heridas de diversa consideración. La mayor está internada en grave estado.
Video sensible: un chico de 18 años causó un accidente con su Amarok y se llevó la vida de un matrimonio
El lamentable accidente en la localidad bonaerense de José C. Paz, dejó como saldo la muerte de un matrimonio. Sus tres hijos están en grave estado
El hecho sucedió en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, en la localidad bonaerense de José C. Paz cuando la camioneta Volkswagen Amarok negra, conducida por Michael Carballo, hijo del dueño del boliche Tornado, embistió al auto Renault 12 en el que iban la pareja y sus hijos.
Por el siniestro, Renzo y Eliana Benítez fallecieron en el acto, mientras que los menores debieron ser rescatados y todavía siguen internados recuperándose de las diversas lesiones. La mayor de ellos, de 14 años, se encuentra en grave estado.
Accidente y un resultado de la alcoholemia indignante
Se confirmó que el joven, de 18 años, fue asistido en el lugar y tras hacerle el test de alcoholemia el mismo arrojó resultado positivo con 3,01 gramos de alcohol en sangre.
Por el momento no trascendieron detalles de cómo habría ocurrido el accidente, aunque algunos testigos informaron que el auto Renault 12 cruzó el semáforo en rojo, mientras que la camioneta iba a gran velocidad, se estima a más de 160 km/h.
El caso quedó en manos de la fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, quien imputó a Carballo por el delito de doble homicidio culposo agravado y lesiones.
Video del accidente