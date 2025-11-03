Sigue en terapia intensiva el adolescente que sobrevivió al trágico accidente en el Parque

Como consecuencia del impacto, Fausto Morcos García, de 13 años, estudiante del Colegio Universitario Central (CUC) y jugador de futsal, murió en el acto. Su compañero fue trasladado de urgencia al Notti, donde permanece bajo estricta observación del equipo médico.

En tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias del conmocionante hecho, mientras que la conductora fue imputada este lunes.

El accidente fatal que conmocionó a Mendoza

El trágico episodio ocurrió en horas del mediodía del sábado pasado en el parque San Martín. Según la primera reconstrucción del hecho, dos jóvenes de 13 años se encontraban cruzando la calle Boulogne Sur Mer, a la altura del cruce con Clark. Lo hacían por la senda peatonal y en dirección al oeste, aprovechando que el semáforo estaba en rojo y les daba el paso.

Por motivos que hasta ahora no están claros y son parte de la investigación, fueron impactados por un auto VW Up! color blanco que prácticamente no frenó. La violencia del accidente fue tal que Fausto Morcos perdió la vida en el lugar del hecho por graves lesiones que sufrió en su cabeza.