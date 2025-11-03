El adolescente (13) que resultó gravemente herido tras el accidente ocurrido el sábado pasado al mediodía frente al Mendoza Tenis Club, en pleno Parque General San Martín, continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Humberto Notti.
Sigue en terapia intensiva el adolescente que sobrevivió al trágico accidente en el Parque
El chico, compañero de Fausto Morcos -el joven de 13 años que perdió la vida en el accidente del sábado- continúa internado en el Hospital Notti. Está conectado a un respirador
Según informaron fuentes médicas, el chico “permanece conectado a respirador, estable pero con pronóstico reservado”.
El siniestro vial tuvo lugar en la intersección de Boulogne Sur Mer y Clark, cuando un automóvil Volkswagen Up!, conducido por una mujer de 82 años, embistió a los dos menores que se encontraban en el lugar.
Como consecuencia del impacto, Fausto Morcos García, de 13 años, estudiante del Colegio Universitario Central (CUC) y jugador de futsal, murió en el acto. Su compañero fue trasladado de urgencia al Notti, donde permanece bajo estricta observación del equipo médico.
En tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias del conmocionante hecho, mientras que la conductora fue imputada este lunes.
El accidente fatal que conmocionó a Mendoza
El trágico episodio ocurrió en horas del mediodía del sábado pasado en el parque San Martín. Según la primera reconstrucción del hecho, dos jóvenes de 13 años se encontraban cruzando la calle Boulogne Sur Mer, a la altura del cruce con Clark. Lo hacían por la senda peatonal y en dirección al oeste, aprovechando que el semáforo estaba en rojo y les daba el paso.
Por motivos que hasta ahora no están claros y son parte de la investigación, fueron impactados por un auto VW Up! color blanco que prácticamente no frenó. La violencia del accidente fue tal que Fausto Morcos perdió la vida en el lugar del hecho por graves lesiones que sufrió en su cabeza.