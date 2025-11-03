La investigación penal por el accidente vial donde murió un adolescente de 13 años en las inmediaciones del Parque General San Martín tuvo su primer paso importante. La Fiscalía decidió imputar a la mujer de 82 años que conducía el vehículo con el cual atropelló a Fausto Morcos y a un amigo suyo, quien todavía está internado en delicado estado de salud. La acusada continuará con arresto domiciliario.
Imputaron a la mujer de 82 años por el accidente donde murió un chico y quedó con arresto domiciliario
La conductora del vehículo fue acusada de homicidio culposo y lesiones agravadas, por lo que arriesga una condena de 3 a 6 años de prisión por el accidente
El fiscal de Tránsito, Fernando Giunta, notificó a María Amelia Albina sobre la acusación que ahora pesa en su contra. La conductora del accidente fue imputada por homicidio culposo agravado por cruzar un semáforo en rojo y lesiones graves culposas. De esta forma, arriesga una potencial condena de entre 3 y 6 años de prisión.
Tal como venía ocurriendo desde que ocurrió el accidente en la Quinta Sección, la mujer continuará arrestada pero en su domicilio, debido a su edad y condiciones de salud, según confirmaron fuentes judiciales.
Los investigadores están esperando el informe de Policía Científica para determinar puntos importantes sobre la mecánica del accidente, sobre todo respecto a la velocidad a la que iba circulando la mujer.
Mientras tanto, el otro adolescente que fue atropellado en el accidente continúa internado en el Hospital Notti en una sala de terapia intensiva, conectado a un respirador artificial, por lo que su estado de salud es delicado.
El accidente en la Quinta Sección
El trágico accidente ocurrió en horas del mediodía del sábado pasado en las inmediaciones del parque San Martín. Según la primera reconstrucción del hecho, dos jóvenes de 13 años se encontraban cruzando la calle Boulogne Sur Mer, a la altura del cruce con Clark. Lo hacían por la senda peatonal y en dirección al oeste, aprovechando que el semáforo estaba en rojo y les daba el paso.
Por motivos que hasta ahora no están claros, fueron impactados por un auto VW Up color blanco que prácticamente no frenó. La violencia del accidente fue tal que Fausto Morcos, jugador de futsal y estudiante del CUC, perdió la vida en el lugar del hecho por graves lesiones que sufrió en su cabeza.