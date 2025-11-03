Imputaron a la mujer de 82 años por el accidente donde murió un chico y quedó con arresto domiciliario

auto accidente B Sur Mer

Los investigadores están esperando el informe de Policía Científica para determinar puntos importantes sobre la mecánica del accidente, sobre todo respecto a la velocidad a la que iba circulando la mujer.

Mientras tanto, el otro adolescente que fue atropellado en el accidente continúa internado en el Hospital Notti en una sala de terapia intensiva, conectado a un respirador artificial, por lo que su estado de salud es delicado.

El accidente en la Quinta Sección

El trágico accidente ocurrió en horas del mediodía del sábado pasado en las inmediaciones del parque San Martín. Según la primera reconstrucción del hecho, dos jóvenes de 13 años se encontraban cruzando la calle Boulogne Sur Mer, a la altura del cruce con Clark. Lo hacían por la senda peatonal y en dirección al oeste, aprovechando que el semáforo estaba en rojo y les daba el paso.

Por motivos que hasta ahora no están claros, fueron impactados por un auto VW Up color blanco que prácticamente no frenó. La violencia del accidente fue tal que Fausto Morcos, jugador de futsal y estudiante del CUC, perdió la vida en el lugar del hecho por graves lesiones que sufrió en su cabeza.