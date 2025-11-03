Otra vez un conductor alcoholizado protagonizó un accidente vial. En este caso, ocurrió en horas de la madrugada en uno de los principales accesos del Gran Mendoza y el hombre que manejaba el vehículo tenía más de 2 gramos de alcohol en sangre.
Manejaba con más de 2 gramos de alcohol en sangre y se accidentó en el Acceso Este
Dos personas circulaban en el vehículo que iba en dirección al este cuando protagonizó el accidente en solitario
El accidente ocurrió después de las 6 sobre el Acceso Este, a la altura de Rodeo del Medio, Maipú. Por esa arteria, en dirección al este, circulaba un auto Chevrolet Corsa ocupado por 2 personas.
El conductor perdió el dominio del auto cuando pasaba la Ruta Provincial 50, donde hay una curva, y terminó volcando. El rodado dio varios tumbos hasta quedar a la vera del camino con importantes daños materiales. Según trascendió, los 2 ocupantes sufrieron lesiones menores por el accidente.
Personal de Tránsito intervino en el accidente y se realizó un dosaje de alcoholemia al conductor, el cual arrojó un resultado de 2,17 gramos, muy por encima del 0,5 máximo permitido.