Manejaba con más de 2 gramos de alcohol en sangre y se accidentó en el Acceso Este

El accidente ocurrió después de las 6 sobre el Acceso Este, a la altura de Rodeo del Medio, Maipú. Por esa arteria, en dirección al este, circulaba un auto Chevrolet Corsa ocupado por 2 personas.

accidente acceso este Así quedó el vehículo tras volcar en el accidente. Foto: Pablo Gamba/Radio Nihuil

El conductor perdió el dominio del auto cuando pasaba la Ruta Provincial 50, donde hay una curva, y terminó volcando. El rodado dio varios tumbos hasta quedar a la vera del camino con importantes daños materiales. Según trascendió, los 2 ocupantes sufrieron lesiones menores por el accidente.