Manejaba con más de 2 gramos de alcohol en sangre y se accidentó en el Acceso Este

Dos personas circulaban en el vehículo que iba en dirección al este cuando protagonizó el accidente en solitario

Por UNO
En el auto que protagonizó el accidente iban 2 personas.

Foto: Pablo Gamba/Radio Nihuil

Otra vez un conductor alcoholizado protagonizó un accidente vial. En este caso, ocurrió en horas de la madrugada en uno de los principales accesos del Gran Mendoza y el hombre que manejaba el vehículo tenía más de 2 gramos de alcohol en sangre.

El accidente ocurrió después de las 6 sobre el Acceso Este, a la altura de Rodeo del Medio, Maipú. Por esa arteria, en dirección al este, circulaba un auto Chevrolet Corsa ocupado por 2 personas.

accidente acceso este
Así quedó el vehículo tras volcar en el accidente.

El conductor perdió el dominio del auto cuando pasaba la Ruta Provincial 50, donde hay una curva, y terminó volcando. El rodado dio varios tumbos hasta quedar a la vera del camino con importantes daños materiales. Según trascendió, los 2 ocupantes sufrieron lesiones menores por el accidente.

Personal de Tránsito intervino en el accidente y se realizó un dosaje de alcoholemia al conductor, el cual arrojó un resultado de 2,17 gramos, muy por encima del 0,5 máximo permitido.

