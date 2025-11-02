Inicio Policiales Accidentes en Mendoza
Un hombre murió tras volcar con su auto y caer en un acequión del carril Maza en Maipú

El automóvil perdió el control, volcó y terminó dentro del cauce. Bomberos tuvieron que trabajar para rescatar el cuerpo atrapado en el accidente en Maipú

Maipú. Realizaron intensas tareas para rescatar al conductor que había quedado atrapado en el interior del vehículo.

Otro trágico accidente vial se registró en Mendoza. Este domingo un hombre de 70 años perdió la vida tras volcar con su vehículo, un Fiat Duna, y caer a una acequia en Maipú.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Emilio Civit y Maza, de Maipú cuando, por causas que aún se investigan, un automóvil perdió el control, volcó y terminó dentro del cauce.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Mendoza, bomberos voluntarios y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes realizaron intensas tareas para rescatar al conductor que había quedado atrapado en el interior del vehículo.

A pesar de los esfuerzos del personal de emergencia, el médico interviniente constató el fallecimiento del hombre en el lugar del siniestro.

