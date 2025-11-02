Un hombre murió tras volcar con su auto y caer en un acequión del carril Maza en Maipú

El hecho ocurrió en la intersección de calles Emilio Civit y Maza, de Maipú cuando, por causas que aún se investigan, un automóvil perdió el control, volcó y terminó dentro del cauce.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Mendoza, bomberos voluntarios y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes realizaron intensas tareas para rescatar al conductor que había quedado atrapado en el interior del vehículo.