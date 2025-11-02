Otro trágico accidente vial se registró en Mendoza. Este domingo un hombre de 70 años perdió la vida tras volcar con su vehículo, un Fiat Duna, y caer a una acequia en Maipú.
Accidentes en Mendoza
Un hombre murió tras volcar con su auto y caer en un acequión del carril Maza en Maipú
El automóvil perdió el control, volcó y terminó dentro del cauce. Bomberos tuvieron que trabajar para rescatar el cuerpo atrapado en el accidente en Maipú
El hecho ocurrió en la intersección de calles Emilio Civit y Maza, de Maipú cuando, por causas que aún se investigan, un automóvil perdió el control, volcó y terminó dentro del cauce.
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Mendoza, bomberos voluntarios y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes realizaron intensas tareas para rescatar al conductor que había quedado atrapado en el interior del vehículo.
A pesar de los esfuerzos del personal de emergencia, el médico interviniente constató el fallecimiento del hombre en el lugar del siniestro.