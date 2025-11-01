Este sábado se produjo un trágico accidente que terminó con la vida de un chico de 13 años y dejó gravemente herido a otro adolescente que lo acompañaba cuando fueron atropellados en calle Boulogne Sur Mer por una mujer de 82 años. El sobreviviente fue derivado al Hospital Notti y su pronóstico es reservado. La UNCuyo decretó 3 días de luto por el fallecido que cursaba primer año.
El chico que sobrevivió al accidente en el parque San Martín tiene pronóstico reservado
El joven fue atropellado en cercanías al parque San Martín. Su amigo que también fue embestido murió en el acto
La información a la que pudo acceder Diario UNO da cuenta de que el joven está siendo asistido en Terapia Intensiva. Los primeros estudios son favorables pero resta su evolución en las próximas horas. Mientras tanto, se define la situación de la anciana de 82 años que los embistió.
Como consecuencia del accidente, el joven sufrió múltiples traumatismos. Los primeros análisis arrojan que fueron atropellados y los golpes fueron de un fuerte impacto, tanto, que uno de ellos murió en el lugar del hecho, en cercanías al parque San Martín.
Cómo sigue la investigación por el accidente en el parque San Martín
El fiscal de la Unidad de Delitos de Tránsito, Fernando Giunta, comenzó con la toma de testimoniales y solicitó los peritajes en el Volskwagen Up blanco en el que una mujer de 82 años iba al mando.
Además, entre las pruebas más relevantes aguarda los estudios de la autopsia y las huellas de frenado para establecer cómo ocurrió el accidente.
Algunos testimonios refieren que la anciana iba a alta velocidad y habría cruzado un semáforo en rojo. Todo es materia de investigación por estas horas.
En la comunidad del Colegio Universitario Central (CUC) expresó su congoja y dolor por los acontecimientos y pidió por la pronta mejoría del chico que sobrevivió.
Las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) dictaminaron 3 días de luto y el lunes no habrá actividad.