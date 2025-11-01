El chico que sobrevivió al accidente en el parque San Martín tiene pronóstico reservado

accidente-vial-parque-general-san martín- editadaaaa El accidente fatal ocurrió este sábado a metros del parque General San Martín.

Cómo sigue la investigación por el accidente en el parque San Martín

El fiscal de la Unidad de Delitos de Tránsito, Fernando Giunta, comenzó con la toma de testimoniales y solicitó los peritajes en el Volskwagen Up blanco en el que una mujer de 82 años iba al mando.

Además, entre las pruebas más relevantes aguarda los estudios de la autopsia y las huellas de frenado para establecer cómo ocurrió el accidente.

Algunos testimonios refieren que la anciana iba a alta velocidad y habría cruzado un semáforo en rojo. Todo es materia de investigación por estas horas.

En la comunidad del Colegio Universitario Central (CUC) expresó su congoja y dolor por los acontecimientos y pidió por la pronta mejoría del chico que sobrevivió.

Las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) dictaminaron 3 días de luto y el lunes no habrá actividad.