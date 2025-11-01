Fernando Giunta, el fiscal de la Unidad de Delitos de Tránsito, trabaja desde este mediodía para conocer la mecánica del grave accidente de este sábado en el que perdió la vida y que cursaba el primer año del Colegio Universitario Central (CUC).
La Justicia investiga el accidente en el que murió un chico de 13 años que iba a primer año del CUC
El fiscal Fernando Giunta comenzó con la toma de las testimoniales y ordenó peritajes en el auto involucrado. La víctima fatal iba a primer año del CUC
La víctima fatal iba con un compañero (que también fue atropellado y está internado en el Notti) por Boulogne Sur Mer desde el parque San Martín hacia la Quinta Sección, entre Clark y Manuel A. Saez, en Ciudad, cuando fueron atropellados por una mujer de 82 años. Por su avanzada edad, de ser considerada responsable del homicidio culposo no irá presa.
Sin embargo, son momentos claves para establecer cómo ocurrió el accidente y si efectivamente la jubilada señalada cometió una infracción de tránsito y la muerte de un adolescente. Su amigo, que estaba con él, está muy grave y con pronóstico reservado.
El momento del accidente
Personal policial recibió un llamado a la línea de emergencias, cerca de las 12.15 del mediodía. El llamado informaba que dos chicos adolescentes habían sido atropellados mientras cruzaban la calle a la altura del Mendoza Tenis Club.
Al llegar al lugar, se constató que uno de los chicos había fallecido y el otro se encontraba en estado crítico. Se realizaron cortes de tránsito y se estableció un cordón sanitario para el traslado del menor herido hasta el hospital Notti, donde recibió atención médica.
Escenas de profundo dolor
Cerca de las 14, los padres del menor fallecido se encontraban en la calle Boulogne Sur Mer en estado de shock. Mientras tanto, la policía y personal del Ministerio Público Fiscal realizaban mediciones y la investigación continuaba. El cuerpo del menor no había sido retirado de la transitada arteria, ya que aún se estaba llevando adelante la pericia.
En cuanto a la mujer que atropelló a los menores, las dudas en el lugar tenían que ver con que si había cruzado o no el semáforo en rojo, ya que algunos testigos decían que no lo había hecho así. De todas maneras, sobre la vereda sur de la calle hay una cámara de seguridad que podrá aclarar esta situación.
El CUC declaró 3 días de duelo por la muerte de uno de sus alumnos
La rectora de la UNCUYO, Esther Sanchez; el vicerrector, Gabriel Fidel; el secretario Académico, Julio Aguirre; el director y la vicedirectora del CUC, Gustavo Ciancio y Silvina Bonfanti, decretaron tres días de duelo y banderas a media asta por el trágico accidente que cobró la vida de un estudiante de primer año de la Escuela y graves heridas en otro.
Autoridades universitarias acompañan a la comunidad del CUC, a las familias, compañeros y amigos de los estudiantes en tan difícil y triste momento. Despiden con mucho dolor al estudiante fallecido y ruegan, además, por la pronta recuperación del herido.