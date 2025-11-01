La Justicia investiga el accidente en el que murió un chico de 13 años que iba a primer año del CUC

El momento del accidente

Personal policial recibió un llamado a la línea de emergencias, cerca de las 12.15 del mediodía. El llamado informaba que dos chicos adolescentes habían sido atropellados mientras cruzaban la calle a la altura del Mendoza Tenis Club.

Al llegar al lugar, se constató que uno de los chicos había fallecido y el otro se encontraba en estado crítico. Se realizaron cortes de tránsito y se estableció un cordón sanitario para el traslado del menor herido hasta el hospital Notti, donde recibió atención médica.

Escenas de profundo dolor

Cerca de las 14, los padres del menor fallecido se encontraban en la calle Boulogne Sur Mer en estado de shock. Mientras tanto, la policía y personal del Ministerio Público Fiscal realizaban mediciones y la investigación continuaba. El cuerpo del menor no había sido retirado de la transitada arteria, ya que aún se estaba llevando adelante la pericia.

En cuanto a la mujer que atropelló a los menores, las dudas en el lugar tenían que ver con que si había cruzado o no el semáforo en rojo, ya que algunos testigos decían que no lo había hecho así. De todas maneras, sobre la vereda sur de la calle hay una cámara de seguridad que podrá aclarar esta situación.

El CUC declaró 3 días de duelo por la muerte de uno de sus alumnos

La rectora de la UNCUYO, Esther Sanchez; el vicerrector, Gabriel Fidel; el secretario Académico, Julio Aguirre; el director y la vicedirectora del CUC, Gustavo Ciancio y Silvina Bonfanti, decretaron tres días de duelo y banderas a media asta por el trágico accidente que cobró la vida de un estudiante de primer año de la Escuela y graves heridas en otro.

Autoridades universitarias acompañan a la comunidad del CUC, a las familias, compañeros y amigos de los estudiantes en tan difícil y triste momento. Despiden con mucho dolor al estudiante fallecido y ruegan, además, por la pronta recuperación del herido.