Si tenés broches a medio romper, tenés un tesoro en tu casa: para qué sirven y cómo volverlos a usar

El reciclaje nos ha ido introduciendo en sus ideas paulatinamente para poder cambiar el chip de la sociedad actual. Gracias a eso, hoy sabemos cómo crear un tesoro de algo que probablemente podría terminar en la basura. Tal como el caso de los broches de ropa que están viejos o a punto de romperse.
En la mayoría de las casas hay broches de ropa. Están en cualquier supermercado o kiosco y se usan para poder tender la ropa en ese elástico que tenés en el jardín o en el tender. Lo que tienen de malo es que con el tiempo o una simple caída pueden abrirse o romperse y a veces la gente las deja de usar sin saber que pueden reutilizarse y convertirse en un verdadero tesoro reutilizado.
Por qué los broches de la ropa son un tesoro
Los broches de ropa son perfectos porque aunque se rompan, pueden seguir usándose para otras cosas. Son ideales para el orden visual, ya que ayudan a cerrar bolsas de alimentos, organizar cables o incluso a sostener clavos pequeños mientras haces alguna tarea del hogar.
Si bien se suelen romper con facilidad con tan solo caerse al piso después de descolgar alguna prenda de ropa, se pueden rearmar, es decir, si el resorte del mismo sigue estando y no se quebró ninguna de sus partes, podés volver a poner el gancho y hacer que el broche se vuelva a armar.
Sin embargo, cuando se quiebran o llevan una vida útil larga, se pueden usar en portafotos porque son hermosos para decorar. Además, especialmente los broches de madera, tienen la capacidad de absorber líquidos y si les pones unas gotas de aceite esencial, puedes engancharlos en las rejillas de ventilación del auto o del aire acondicionado para que funcionen como difusores de aroma.
Reciclaje: cómo reutilizar un broche de ropa roto
Aunque no parezca, los broches de la ropa son muy versátiles y se pueden usar en varias cosas aunque estén rotos. Primero, cuando se rompen lo que tenés que hacer es buscar un pegamento y pegarlos o ponerle algún gancho que los hagan cumplir una función similar a la de colgar ropa.
Gracias al reciclaje, las formas varían en cantidad, ya sean sobre manualidades o practicidad del hogar, entre ellos pueden ser:
- Soportes para cables o una base para apoyar algo.
- Si los broches se rompen en dos podes unir esas dos piezas con pegamento y hacer varias figuras, por ejemplo, una mariposa o si los unís a una varilla podés usarlo como decoración en un florero.
- Sirven para crear servilleteros juntando los broches en semicírculo y un espacio tipo "pared" en el medio para poder poner los papeles.
- Si los broches son de madera (absorben), podes usarlos con un aceite aromático para dejar en algún mueble, rincón o incluso en el auto.