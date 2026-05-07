El reciente descenso drástico en el caudal del río Iguazú, que llegó a registrar niveles de 500 mil litros por segundo frente a su promedio habitual de 1,5 millones, permitió un operativo de limpieza sin precedentes en el lecho del río. Esta intervención, realizada por guardaparques y guías de la asociación Aguiaty, dejó como resultado el hallazgo de un tesoro en el corazón de las Cataratas del Iguazú que, en principio, es invaluable.
Encuentran un tesoro invaluable en las Cataratas del Iguazú y lo donarán a merenderos de Misiones
Tras el descenso del caudal del río Iguazú, guardaparques y guías encontraron un tesoro proveniente de las Cataratas del Iguazú
Cataratas del Iguazú: encuentran casi 400 kilos de monedas y puede tratarse de un tesoro numismático
El trabajo de los guardaparques y guías dejó como resultado no solo la acumulación de residuos, principalmente plástico, sino también un tesoro sin precedentes: 90 kilos de monedas en el sector argentino, cerca del balcón de la Garganta del Diablo, y 300 kilos en la zona de las pasarelas brasileñas.
Según explicaron las autoridades que participaron del operativo, arrojar monedas a las Cataratas del Iguazú es una práctica realizada por turistas como un ritual de buena suerte. Aunque, los visitantes ignoran que esto genera consecuencias químicas y biológicas severas. El metal de dichos ejemplares, al oxidarse, libera sustancias tóxicas que alteran la calidad del agua, mientras que la fauna local suele ingerirlas al confundirlas con alimento, lo que puede provocar la muerte de diversas especies acuáticas.
Autoridades donarán lo recaudado a merenderos de Puerto Iguazú
Estas monedas pueden convertirse en un tesoro de la numismática. Debido a que las Cataratas del Iguazú recibe visitantes de todos los rincones del mundo desde hace décadas, el fondo del río alberga una diversidad monetaria de origen desconocido.
Por lo tanto, expertos en numismática deberán revisar si algún ejemplar tiene un valor simbólico más allá de su precio original y de ahí las autoridades procederán a tomar una decisión al respecto.
Por otro lado, las monedas que no tengan ningún valor simbólico o sean descartadas por expertos en numismática serán limpiadas y contabilizadas. Luego, ese dinero será destinado a dos merenderos de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Esta acción busca transformar un acto de contaminación en un beneficio directo para los vecinos de la zona.