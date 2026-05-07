Encuentran un tesoro invaluable en las Cataratas del Iguazú y lo donarán a merenderos de Misiones

Cataratas del Iguazú: encuentran casi 400 kilos de monedas y puede tratarse de un tesoro numismático

El trabajo de los guardaparques y guías dejó como resultado no solo la acumulación de residuos, principalmente plástico, sino también un tesoro sin precedentes: 90 kilos de monedas en el sector argentino, cerca del balcón de la Garganta del Diablo, y 300 kilos en la zona de las pasarelas brasileñas.

Según explicaron las autoridades que participaron del operativo, arrojar monedas a las Cataratas del Iguazú es una práctica realizada por turistas como un ritual de buena suerte. Aunque, los visitantes ignoran que esto genera consecuencias químicas y biológicas severas. El metal de dichos ejemplares, al oxidarse, libera sustancias tóxicas que alteran la calidad del agua, mientras que la fauna local suele ingerirlas al confundirlas con alimento, lo que puede provocar la muerte de diversas especies acuáticas.