El reciclaje nos ha ido introduciendo en sus ideas paulatinamente para poder cambiar el chip de la sociedad actual. Gracias a eso, hoy sabemos como crear un tesoro de algo que puede generar contaminación. Tal como el caso de los cartuchos de la impresora.
Guarda los cartuchos de impresora y evita la contaminación transformándolos en un tesoro reciclable: cómo
¿Sabías que la contaminación de los cartuchos de impresora puede transformarse en un tesoro valioso a través del reciclaje? Te contamos para qué pueden servir
Hoy en día en la mayoría de las casas suele haber una impresora porque es un elemento que se usa mucho para las tareas escolares e incluso tiene gran uso en el trabajo. Así que si tienes una cerca de tu casa o trabajo, te contamos la forma ideal para no hacer que la contaminación siga creciendo y que te sirva como un tesoro.
Los cartuchos de impresora impactan en nuestro planeta
Los cartuchos de tinta son necesarios en la casa, los negocios, las oficinas y escuelas. La verdad es que no podríamos crear proyectos, compartir fotos o hacer tareas básicas sin una impresora, por más que no tengamos una en casa, el de la librería sí usa una y por ende usa los cartuchos. Sin embargo, suele pasar que cuando se terminan, la gente los tira sin tener conciencia ambiental de lo que eso significaría en el planeta.
Los cartuchos de tinta y tóner, son residuos. Su fabricación implica plásticos, metales y pigmentos que, si se tiran a la basura común. Al hacerlo estos pueden permanecer cientos de años contaminando el suelo y el agua. De hecho, al año se tiran más de 350 millones de cartuchos de impresora, los cuales tienen plásticos que pueden tardar hasta 1.000 años en descomponerse. Todos estos cartuchos desechados llenan los vertederos, tiran contaminantes y toxinas al medio ambiente.
Es por eso que reciclarlos es muy importante y lo que pocos saben es que se convierten en un tesoro del reciclaje y que no genera contaminación.
Reciclaje: convertí los cartuchos de la impresora en un verdadero tesoro
Gracias al reciclaje, todo objeto se puede salvar de la basura para ser un nuevo tesoro. En este caso, puedes hacer las siguientes ideas:
- Muchos cartuchos tienen imanes internos o una forma que permite sostener cosas, así que puedes convertirlo en un portafotos o un tarjetero de recordatorios que vaya con un imán a la heladera o quede en tu escritorio.
- Otra opción es hacer una maceta para plantas muy pequeñas o decorativas. Si limpias el cartucho y le sacás todo lo que tiene dentro podés tirarle piedras blancas adentro y ponerle una planta o flor pequeña.
- Además de que también podés llevarlos a un centro de reciclaje, podés crear un pequeño organizador de escritorio para poner ganchitos, etc.
- También son excelentes como lámpara.