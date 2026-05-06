Guarda los cartuchos de impresora y evita la contaminación transformándolos en un tesoro reciclable: cómo

Los cartuchos de tinta son necesarios en la casa, los negocios, las oficinas y escuelas. La verdad es que no podríamos crear proyectos, compartir fotos o hacer tareas básicas sin una impresora, por más que no tengamos una en casa, el de la librería sí usa una y por ende usa los cartuchos. Sin embargo, suele pasar que cuando se terminan, la gente los tira sin tener conciencia ambiental de lo que eso significaría en el planeta.

Los cartuchos de tinta y tóner, son residuos. Su fabricación implica plásticos, metales y pigmentos que, si se tiran a la basura común. Al hacerlo estos pueden permanecer cientos de años contaminando el suelo y el agua. De hecho, al año se tiran más de 350 millones de cartuchos de impresora, los cuales tienen plásticos que pueden tardar hasta 1.000 años en descomponerse. Todos estos cartuchos desechados llenan los vertederos, tiran contaminantes y toxinas al medio ambiente.

Es por eso que reciclarlos es muy importante y lo que pocos saben es que se convierten en un tesoro del reciclaje y que no genera contaminación.

lampara decoratuva con cartuchos de impresora Crea una lámpara con esos cartuchos de impresora que ya no uses. Fuente: A4toner.

Reciclaje: convertí los cartuchos de la impresora en un verdadero tesoro

Gracias al reciclaje, todo objeto se puede salvar de la basura para ser un nuevo tesoro. En este caso, puedes hacer las siguientes ideas: