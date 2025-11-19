Quien tiene pilas gastadas en casa, tiene un mega tesoro: por qué y para qué sirven ahora

reciclar pilas (1) Las pilas son muy funcionales para la casa, hacen funcionar cualquier objeto.

Contienen materiales valiosos como zinc, manganeso y níquel.

Pueden ser reutilizadas visualmente como elementos decorativos gracias a su forma cilíndrica y diseño metálico.

Evitar tirarlas previene la contaminación del suelo y el agua.

Su reciclaje artístico ayuda a crear conciencia ambiental desde casa.

Importante: si las pilas están sulfatadas, dañadas o con fugas, no deben reutilizarse para manualidades. Solo emplea aquellas que estén en buen estado físico, aunque estén descargadas.

En este sentido, siguen conservando su estructura resistente y su peso. Esto las vuelve ideales para funcionar como contrapesos, soportes decorativos, organizadores y piezas de bricolaje. Su forma estandarizada, su durabilidad y su tamaño perfecto las transforman en un material reutilizable que evita compras innecesarias. Te contamos qué hacer para darles un nuevo uso en tu casa.

Reciclaje: qué puedo crear con las pilas viejas que tengo en casa

Las pilas gastadas pueden convertirse en un organizador vertical minimalista, resistente y muy práctico para ordenar cables desordenados. Para ello necesitarás:

6 a 10 pilas gastadas (AA o AAA).

Pistola de silicona caliente.

Base de madera o cartón rígido.

Pintura acrílica o en aerosol.

organizador con pilas Esta idea de reciclaje se adapta bien a escritorios, mesas de trabajo o zonas de carga. Además, ayuda a darle un destino inteligente a objetos que normalmente se descartan.

Limpia las pilas con un paño seco. Asegúrate de que no tengan fugas ni corrosión. Si tienen etiquetas de marcas despegadas, puedes quitarlas o lijarlas para dar un acabado más uniforme.

Después forma las columnas, pegando las pilas entre sí verticalmente, de 3 a 5 por columna, según altura deseada.

Ahora fija a la base, ubicando las columnas sobre ella y pega con silicona. Por último, de forma opcional puedes pintar el organizador con aerosol. ¡Y listo para usar!, en cada espacio entre columnas encastras un cable como cargadores, USB, auriculares, etc. Queda ordenado, visible y no se enreda.