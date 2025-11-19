Inicio Sociedad tesoro
Quien tiene pilas gastadas en casa, tiene un mega tesoro: por qué y para qué sirven ahora

No tires las pilas que ya estén usadas/gastadas en casa. Puedes darle otro uso y convertirlas en un tesoro con esta creativa idea

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Muchas personas acumulan pilas sin uso, sin saber que además de representar un riesgo ambiental, también pueden convertirse en tesoro para la organización de la casa. Algunas pilas pueden ser reutilizadas con fines decorativos, si se manejan con precaución. Te contamos por qué tienen valor y cómo darles una segunda vida con esta idea de reciclaje.

En la mayoría de las casas, las pilas gastadas terminan olvidadas en cajones o, peor aún, en la basura. Sin embargo, lo que muchos no saben es que esos pequeños objetos metálicos pueden convertirse en un auténtico tesoro para el hogar si se les da un nuevo propósito. En tiempos donde el reciclaje creativo gana terreno, reutilizar pilas gastadas no solo ayuda al medioambiente: también permite crear objetos útiles y decorativos sin gastar dinero.

¿Por qué las pilas sin uso son un "tesoro"?

Aunque ya no tienen energía para alimentar un dispositivo, las pilas que saques del control remoto, del reloj o de otro objeto que lo necesite, sin duda tendrás un tesoro. Esto es porque:

Las pilas son muy funcionales para la casa, hacen funcionar cualquier objeto.

  • Contienen materiales valiosos como zinc, manganeso y níquel.
  • Pueden ser reutilizadas visualmente como elementos decorativos gracias a su forma cilíndrica y diseño metálico.
  • Evitar tirarlas previene la contaminación del suelo y el agua.
  • Su reciclaje artístico ayuda a crear conciencia ambiental desde casa.

Importante: si las pilas están sulfatadas, dañadas o con fugas, no deben reutilizarse para manualidades. Solo emplea aquellas que estén en buen estado físico, aunque estén descargadas.

En este sentido, siguen conservando su estructura resistente y su peso. Esto las vuelve ideales para funcionar como contrapesos, soportes decorativos, organizadores y piezas de bricolaje. Su forma estandarizada, su durabilidad y su tamaño perfecto las transforman en un material reutilizable que evita compras innecesarias. Te contamos qué hacer para darles un nuevo uso en tu casa.

Reciclaje: qué puedo crear con las pilas viejas que tengo en casa

Las pilas gastadas pueden convertirse en un organizador vertical minimalista, resistente y muy práctico para ordenar cables desordenados. Para ello necesitarás:

organizador con pilas
Esta idea de reciclaje se adapta bien a escritorios, mesas de trabajo o zonas de carga. Además, ayuda a darle un destino inteligente a objetos que normalmente se descartan.

Limpia las pilas con un paño seco. Asegúrate de que no tengan fugas ni corrosión. Si tienen etiquetas de marcas despegadas, puedes quitarlas o lijarlas para dar un acabado más uniforme.

Después forma las columnas, pegando las pilas entre sí verticalmente, de 3 a 5 por columna, según altura deseada.

Ahora fija a la base, ubicando las columnas sobre ella y pega con silicona. Por último, de forma opcional puedes pintar el organizador con aerosol. ¡Y listo para usar!, en cada espacio entre columnas encastras un cable como cargadores, USB, auriculares, etc. Queda ordenado, visible y no se enreda.

