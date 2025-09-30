Así es la casa prefabricada que venden en Mercado Libre por $8,5 millones

El paquete constructivo ofrecido por una empresa en Mercado Libre se enfoca en una estructura robusta y un alto grado de avance en las instalaciones clave. A continuación, un detalle de los componentes que distinguen a estas unidades:

Cerramientos y aislación. Las paredes exteriores se especifican con placas cementicias Eternit, un material conocido por su resistencia a la intemperie y durabilidad, fundamental en sistemas de construcción en seco. En el interior, se opta por placas de yeso (Durlock), un estándar en el sector por su versatilidad y acabado liso. Un punto a destacar es el uso de placa de yeso antihumedad (Durlock verde) en el baño, una previsión esencial para prolongar la vida útil de los ambientes húmedos.

Las paredes exteriores se especifican con placas cementicias Eternit, un material conocido por su resistencia a la intemperie y durabilidad, fundamental en sistemas de construcción en seco. En el interior, se opta por placas de yeso (Durlock), un estándar en el sector por su versatilidad y acabado liso. Un punto a destacar es el uso de placa de yeso antihumedad (Durlock verde) en el baño, una previsión esencial para prolongar la vida útil de los ambientes húmedos. Cubierta y aberturas. El techo es de chapa trapezoidal cincalum de calibre 25, con un detalle importante: su especificación "antigranizo", que apunta a la tranquilidad del propietario ante fenómenos climáticos cada vez más intensos. Las aberturas incluyen ventanas corredizas de aluminio blanco con rejas y vidrios, y una puerta de entrada inyectada de doble chapa, ofreciendo un nivel de seguridad básica.

El techo es de chapa trapezoidal cincalum de calibre 25, con un detalle importante: su especificación "antigranizo", que apunta a la tranquilidad del propietario ante fenómenos climáticos cada vez más intensos. Las aberturas incluyen ventanas corredizas de aluminio blanco con rejas y vidrios, y una puerta de entrada inyectada de doble chapa, ofreciendo un nivel de seguridad básica. Instalaciones embutidas. Uno de los puntos fuertes de esta oferta es la inclusión de las instalaciones sanitarias y eléctricas completamente embutidas. El sistema de agua fría y caliente se resuelve con un panel sanitario en termofusión, tecnología que minimiza el riesgo de fugas. Asimismo, se provee la infraestructura eléctrica completa (cajas y caños) dentro de paredes y cielorrasos, lista para el posterior cableado.

La Letra Chica en la compra de una casa prefabricada

Es crucial destacar lo que el paquete no incluye, ya que esto define el alcance de la inversión inicial y la planificación del proyecto posterior:

Terminaciones de base. La oferta no incluye artefactos sanitarios ni eléctricos, ni pisos ni contrapiso. Esto significa que el comprador deberá presupuestar e instalar inodoros, lavatorios, grifería, switches, tomacorrientes y todo el revestimiento de suelos.

Adaptabilidad y diseño. La compañía ofrece la posibilidad de diseñar el modelo exclusivamente según los requerimientos del cliente. Este servicio, junto con el asesoramiento de personal especializado, es un valor agregado que puede ser determinante para aquellos con necesidades espaciales específicas.

Casa prefabricada 3 Este es el nivel de terminción de la casa prefabricada que venden en Mercado Libre por $8,5 millones.

En síntesis, el comprador deberá sopesar que el precio de venta inicial es por un producto que se entrega en una etapa avanzada, pero que requerirá una inversión posterior en terminaciones para ser habitable.