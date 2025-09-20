Inicio Sociedad Casa prefabricada
Construcción en seco

La casa prefabricada que venden en Mercado Libre por $10,7 millones y se entrega en 30 días

Las necesidades habitacionales demandan ssoluciones rápidas, económicas y sostenibles en el tiempo como una casa prefabricada

Por UNO
Una casa prefabricada siempre es una alternativa rápida y económica.

El mercado de la construcción en Argentina está experimentando una notable evolución con la creciente popularidad de las viviendas de construcción en seco como una casa prefabricada. Una de las propuestas que más llama la atención es la que ofrece la posibilidad de adquirir una casa con estilo chalet a dos aguas o minimalista con un plazo de entrega de tan solo 30 días, una velocidad que contrasta notablemente con los métodos de construcción tradicionales.

Casa prefabricada 2
Una casa prefabricada se adapta a muchos terrenos, aunque hay que hacer una plataforma que corre por cuenta del propietario.

Esta alternativa habitacional se distingue por su enfoque práctico y la inclusión de elementos clave que facilitan una rápida instalación. La estructura, que llega semi-ensamblada, se caracteriza por su robustez y funcionalidad. El exterior está revestido con placa cementicia, mientras que los interiores cuentan con placa de yeso, lo que no solo brinda un acabado prolijo, sino que también optimiza el tiempo de montaje.

Casa prefabricada: especificaciones técnicas

  • Las especificaciones técnicas de estas viviendas detallan un paquete de prestaciones que cubren las necesidades básicas de una familia.
  • Las aberturas incluyen una puerta de entrada inyectada y puertas placa para las habitaciones y el baño.
  • Las ventanas de aluminio blanco, con vidrio entero y rejas, junto a los ventiluz con reja y mosquitero, garantizan seguridad y ventilación adecuada.
  • En cuanto a las instalaciones, el paquete de materiales incluye caños de termofusión para la red de agua fría y caliente en cocina y baño, así como los caños y cajas para la instalación eléctrica.
  • El cielorraso de yeso y el techo de chapa trapezoidal completan la obra gruesa.
  • Un detalle adicional que facilita la habitabilidad es la inclusión de una barra desayunadora y las mochetas de placard. Como obsequios se entregan un juego de baño y la pintura.
Casa prefabricada 3
Hay casas prefabricadas que son compatibles con otras construcciones.&nbsp;

Es importante destacar que esta opción no es un proyecto "llave en mano", ya que no incluye la platea de hormigón. El flete también corre por cuenta del comprador, con un costo variable según la zona geográfica. Esta modalidad se posiciona como una solución eficiente para quienes buscan una vivienda de calidad en un tiempo de espera reducido.

