La casa prefabricada que venden en Mercado Libre por $10,7 millones y se entrega en 30 días

Esta alternativa habitacional se distingue por su enfoque práctico y la inclusión de elementos clave que facilitan una rápida instalación. La estructura, que llega semi-ensamblada, se caracteriza por su robustez y funcionalidad. El exterior está revestido con placa cementicia, mientras que los interiores cuentan con placa de yeso, lo que no solo brinda un acabado prolijo, sino que también optimiza el tiempo de montaje.

Casa prefabricada: especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas de estas viviendas detallan un paquete de prestaciones que cubren las necesidades básicas de una familia.

Las aberturas incluyen una puerta de entrada inyectada y puertas placa para las habitaciones y el baño.

Las ventanas de aluminio blanco, con vidrio entero y rejas, junto a los ventiluz con reja y mosquitero, garantizan seguridad y ventilación adecuada.

En cuanto a las instalaciones, el paquete de materiales incluye caños de termofusión para la red de agua fría y caliente en cocina y baño, así como los caños y cajas para la instalación eléctrica.

El cielorraso de yeso y el techo de chapa trapezoidal completan la obra gruesa.

Un detalle adicional que facilita la habitabilidad es la inclusión de una barra desayunadora y las mochetas de placard. Como obsequios se entregan un juego de baño y la pintura.

Casa prefabricada 3 Hay casas prefabricadas que son compatibles con otras construcciones.

Es importante destacar que esta opción no es un proyecto "llave en mano", ya que no incluye la platea de hormigón. El flete también corre por cuenta del comprador, con un costo variable según la zona geográfica. Esta modalidad se posiciona como una solución eficiente para quienes buscan una vivienda de calidad en un tiempo de espera reducido.