Construcción en seco

Ni casa contenedor ni casa prefabricada: Tiny House, la casa que venden en Mercado Libre por $22 millones

Existe un modelo de Tiny House que se ofrece en las plataformas de venta on line que se construyen rápidamente y son fácilmente trasladables

Por UNO
Tiny House

Tiny House, la alternativa habitacional para llegar a una solución.

En un mercado donde el sueño de la vivienda propia parece convertirse en una inacabable pesadilla, una solución habitacional gana terreno: no se trata de una casa contenedor ni de una casa prefabricada sino de las Tiny House. Este tipo de construcciones son muy versátiles, económicas y rápidas de poner en funcionamiento.

Un claro ejemplo es la Tiny House que venden en Mercado Libre por $22 millones. Esta propuesta que tiene una superficie de 27 m2 integra en su diseño espacios funcionales como una cocina, un comedor y una sala de estar, junto con un baño compacto. Además, ofrece la opción de agregar un entrepiso, optimizando el uso vertical del espacio.

Tiny House cocina comedor
Tiny House, as&iacute; es la cocina comedor.&nbsp;

Tiny House, así es la cocina comedor.

Así es la Tiny House que venden en Mercado Libre

La carácterística principal de este tipo de viviendas es que se construyen totalmente en una fábrica, lo que permite un control riguroso de la calidad y un proceso de producción más eficiente. Otra ventaja es que se reducen las demoras que suelen provocar las inclemencias del tiempo. El módulo es luego transportado y montado en el lugar de destino, lo que agiliza la entrega final.

El valor de referencia inicial para el modelo Morel, en su modalidad "llave en mano", es de $22 millones, según figura en la mencionada publicación. Es importante señalar que este monto puede variar según el tamaño final y el equipamiento seleccionado.

Tiny House living comedor
Tiny House, una tendencia que crece a la hora de buscar casa r&aacute;pidamente.

Tiny House, una tendencia que crece a la hora de buscar casa rápidamente.

El paquete "llave en mano" incluye los siguientes elementos:

  • Fundación: en lugar de una platea de hormigón, la casa se apoya sobre un chasis de hierro que solo requiere pilotes en el terreno.
  • Aberturas: incorpora aberturas de aluminio de la línea Módena.
  • Instalaciones: las instalaciones de luz y gas están completas, incluyendo el cableado y las griferías.
  • Baño: se entrega equipado con cuadro de ducha, bacha, vanitory e inodoro, con sus correspondientes griferías.
  • Revestimientos y pisos: los acabados interiores incluyen piso flotante y revestimientos de yeso o madera, mientras que el exterior se puede optar por siding cementicio o chapa.
  • Techo: la cubierta está construida con chapa de acero zincada, garantizando durabilidad.

Opciones de tamaño de esta Tiny House

El modelo promocionado en Mercado Libre no se limita a una única medida. Se ofrece en diferentes dimensiones para adaptarse a distintas necesidades:

  • 18 m2: (planta de 3 x 6 mts)
  • 21 m2: (planta de 3 x 7.3 mts)
  • 25 m2: (planta de 3 x 6 mts + entrepiso de 3 x 2.4 mts)
  • 30 m2: (planta de 3 x 7.3 mts + entrepiso de 3 x 3 mts)

Es primordial tener en cuenta que, si bien el proceso de fabricación se realiza de forma integral, el costo de transporte no está incluido en el presupuesto inicial, según se informa en el mencionado sitio. Este valor dependerá de la distancia y la accesibilidad al lugar de implantación de la vivienda.

