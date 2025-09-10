Ni casa contenedor ni casa prefabricada: Tiny House, la casa que venden en Mercado Libre por $22 millones

El valor de referencia inicial para el modelo Morel, en su modalidad "llave en mano", es de $22 millones, según figura en la mencionada publicación. Es importante señalar que este monto puede variar según el tamaño final y el equipamiento seleccionado.
Tiny House living comedor
Tiny House, una tendencia que crece a la hora de buscar casa rápidamente.
El paquete "llave en mano" incluye los siguientes elementos:
- Fundación: en lugar de una platea de hormigón, la casa se apoya sobre un chasis de hierro que solo requiere pilotes en el terreno.
- Aberturas: incorpora aberturas de aluminio de la línea Módena.
- Instalaciones: las instalaciones de luz y gas están completas, incluyendo el cableado y las griferías.
- Baño: se entrega equipado con cuadro de ducha, bacha, vanitory e inodoro, con sus correspondientes griferías.
- Revestimientos y pisos: los acabados interiores incluyen piso flotante y revestimientos de yeso o madera, mientras que el exterior se puede optar por siding cementicio o chapa.
- Techo: la cubierta está construida con chapa de acero zincada, garantizando durabilidad.
Opciones de tamaño de esta Tiny House
El modelo promocionado en Mercado Libre no se limita a una única medida. Se ofrece en diferentes dimensiones para adaptarse a distintas necesidades:
- 18 m2: (planta de 3 x 6 mts)
- 21 m2: (planta de 3 x 7.3 mts)
- 25 m2: (planta de 3 x 6 mts + entrepiso de 3 x 2.4 mts)
- 30 m2: (planta de 3 x 7.3 mts + entrepiso de 3 x 3 mts)
Es primordial tener en cuenta que, si bien el proceso de fabricación se realiza de forma integral, el costo de transporte no está incluido en el presupuesto inicial, según se informa en el mencionado sitio. Este valor dependerá de la distancia y la accesibilidad al lugar de implantación de la vivienda.