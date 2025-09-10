Ni casa contenedor ni casa prefabricada: Tiny House, la casa que venden en Mercado Libre por $22 millones

Un claro ejemplo es la Tiny House que venden en Mercado Libre por $22 millones. Esta propuesta que tiene una superficie de 27 m2 integra en su diseño espacios funcionales como una cocina, un comedor y una sala de estar, junto con un baño compacto. Además, ofrece la opción de agregar un entrepiso, optimizando el uso vertical del espacio.

Así es la Tiny House que venden en Mercado Libre

La carácterística principal de este tipo de viviendas es que se construyen totalmente en una fábrica, lo que permite un control riguroso de la calidad y un proceso de producción más eficiente. Otra ventaja es que se reducen las demoras que suelen provocar las inclemencias del tiempo. El módulo es luego transportado y montado en el lugar de destino, lo que agiliza la entrega final.