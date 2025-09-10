Inicio Sociedad Horóscopo chino
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este jueves para los 12 signos en el día de la Cabra de Agua

El horóscopo chino te presenta sus predicciones para este jueves 11 de septiembre de 2025, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella
El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones para todos los signos orientales de este jueves 11 de septiembre de 2025 según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco). En la astrología china, cada día está regido por una pareja de estos elementos, formando un ciclo de 60 días. Este conocimiento milenario determina la energía dominante del día y se usa en la planificación de actividades personales, ceremonias y decisiones importantes durante toda la jornada.

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por la Cabra de Agua Yin, una jornada que destaca por su energía sensible, flexible y conciliadora. La Cabra simboliza ternura, empatía y búsqueda de la armonía, mientras que el Agua Yin potencia la intuición, la diplomacia y la capacidad de adaptarse suavemente a los cambios. Es un día ideal para cultivar relaciones, trabajar en asuntos artísticos o espirituales y dar espacio al bienestar interior. La astrología china aconseja a los signos enfocarse en la cooperación más que en la competencia y mantener una actitud receptiva ante las oportunidades. Las actividades recomendadas incluyen la meditación, el arte, los encuentros sociales y la resolución pacífica de conflictos, mientras que se deben evitar las discusiones, la rigidez mental y los compromisos excesivos.

  • Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): La Rata encuentra calma en la suavidad de la Cabra de Agua Yin, aunque puede sentirse poco motivada para la acción inmediata. Es un día para reflexionar y planificar con serenidad más que para actuar con rapidez. La astrología recomienda fomentar los vínculos cercanos y escuchar su intuición antes de tomar decisiones. Actividades de organización o estudio serán provechosas. No conviene entrar en confrontaciones innecesarias
  • Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): El Búfalo puede experimentar cierta incomodidad, ya que la energía de la Cabra suele chocar con su carácter firme. Este día le invita a flexibilizarse y aceptar que no todo puede controlarse. La astrología aconseja evitar la obstinación y abrirse a enfoques distintos. Actividades prácticas y de autocuidado equilibran su ánimo. No conviene insistir en lo que claramente no fluye
  • Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): El Tigre siente que la calma de la Cabra de Agua Yin lo desacelera, pero también lo ayuda a conectar con su lado sensible. Es un buen día para escuchar más a los demás y trabajar en cooperación. La astrología recomienda enfocarse en proyectos colectivos y evitar los impulsos dominantes. Actividades artísticas o recreativas lo beneficiarán. No conviene precipitarse en decisiones importantes
  • Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): El Conejo encuentra gran afinidad con la energía de la Cabra de Agua Yin, disfrutando de un ambiente armónico y sensible. Es un día propicio para reuniones sociales, vínculos afectivos y creación artística. La astrología sugiere aprovechar esta jornada para fortalecer relaciones y expresar emociones. Actividades espirituales y creativas se verán potenciadas. No conviene ignorar detalles prácticos en medio del bienestar emocional
  • Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): El Dragón puede sentir que la suavidad del día frena su impulso natural de imponerse. Sin embargo, la Cabra de Agua Yin le enseña la importancia de la empatía y la sensibilidad. La astrología recomienda abrirse al diálogo y cuidar la forma de expresar sus ideas. Actividades sociales y artísticas serán positivas. No conviene imponer su voluntad de manera brusca
  • Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): La Serpiente se siente cómoda con la introspección y sensibilidad que aporta la Cabra de Agua Yin. Es un día favorable para analizar situaciones con calma y escuchar su intuición. La astrología aconseja evitar los ambientes demasiado conflictivos y cuidar la energía personal. Actividades de meditación o estudio profundo son recomendables. No conviene dispersarse en conversaciones superficiales
  • Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): El Caballo encuentra en la energía de la Cabra de Agua Yin una oportunidad para bajar el ritmo y conectar con lo emocional. La jornada es propicia para encuentros sociales, actividades creativas y momentos de relajación. La astrología recomienda aprovechar este influjo para nutrir relaciones y trabajar en cooperación. Actividades recreativas o espirituales serán positivas. No conviene forzarse en tareas extenuantes
  • Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): La Cabra vive un día de plenitud al coincidir con la energía de su propio signo, potenciando su creatividad y sensibilidad. Es un momento ideal para actividades artísticas, sociales y espirituales. La astrología recomienda aprovechar esta jornada para expresarse con libertad y conectar con seres queridos. Actividades de bienestar y autocuidado serán especialmente beneficiosas. No conviene sobrecargarse de responsabilidades
  • Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): El Mono encuentra en la Cabra de Agua Yin un clima social favorable y enriquecedor. Es un día propicio para la comunicación y el intercambio de ideas con otros. La astrología aconseja aprovechar esta energía para fortalecer vínculos y colaborar en proyectos creativos. Actividades recreativas o intelectuales serán provechosas. No conviene caer en la superficialidad
  • Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): El Gallo puede sentirse en tensión con la energía de la Cabra de Agua Yin, ya que su necesidad de orden choca con la flexibilidad del día. Este momento le invita a ser más tolerante y menos crítico. La astrología recomienda enfocarse en la cooperación y evitar discusiones. Actividades de organización suave y diplomacia serán útiles. No conviene juzgar con severidad a los demás
  • Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): El Perro se siente a gusto con la sensibilidad de la Cabra de Agua Yin, que fortalece su espíritu de colaboración. Es un día favorable para compartir con amigos y familia. La astrología recomienda abrirse a la empatía y la solidaridad. Actividades comunitarias o sociales serán enriquecedoras. No conviene aislarse en exceso
  • Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): El Cerdo conecta profundamente con la energía de la Cabra de Agua Yin, disfrutando de un ambiente armónico y afectuoso. La jornada es propicia para descansar, crear y fortalecer relaciones cercanas. La astrología sugiere aprovechar este día para nutrir el alma y dejar atrás tensiones. Actividades artísticas o espirituales lo beneficiarán. No conviene sobreexigirse en lo laboral

