Inicio Policiales escuela
Historia

Una niña sumisa, disparos, amenazas y rumores: el drama detrás de la alumna que llevó un arma a una escuela en Mendoza

Una niña de 14 años ingresó un arma a un colegio, disparó al menos tres veces y los testigos afirman que llegó a apuntarle a un niño en la cabeza

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
La escuela secundaria Marcelino Blanco

La escuela secundaria Marcelino Blanco, ubicada en La Paz, donde una alumna disparó varias veces

"Es una niña sumisa". El pueblo de La Paz se vio sorprendido cuando una niña de 14 años llevó un arma y disparó en varias ocasiones en la escuela Marcelino Blanco de ese departamento de Mendoza.

En el medio, durante la mañana de este martes, no faltaron los rumores sobre los motivos por los que la adolescente llegó a esa situación. Tampoco sobre los movimientos que ella realizó dentro del colegio Marcelino Blanco.

adolescente armada colegio escuela Marcelino Blanco La Paz
La escuela de La Paz donde se vivieron los hechos

La escuela de La Paz donde se vivieron los hechos

Una niña sumisa

Tamara, la madre de una compañera de la adolescente, estuvo a metros de colegio parte de la mañana, mientras el grupo GRIS llegaba para negociar con la pequeña, los alrededores tenían una cantidad de policías que rara vez los vecinos habían visto.

Lo curioso era que nadie veía en la pequeña a alguien que podía llegar un día a hacer algo así: "Es bastante tranquila, calladita, no hablaba con nadie", explicó Tamara a Radio Nihuil. Incluso la definió como alguien sumisa

Los rumores sobre las razones

En algunos grupos de chicas, se habló, según Tamara, de un supuesto embarazo y que la adolescente amenazaba con matarse. En otros, de un rencor hacia la profesora de Historia, ya que se estaba llevando la materia.

También se habló que en el colegio se encontró a su profesora de Matemáticas y mientras le apuntaba con el arma, le dijo: "¿Ahora tenés miedo?".

La misma Tamara comentó que su hija le contó que la alumna agresora salió del baño con el arma cargada y que allí se encontró a varios niños en el pasillo, que ingresó a un aula y le apuntó a uno en la cabeza. Luego disparó al aire una vez allí adentro y en otras ocasiones lo hizo afuera, generando pánico en todos sus compañeros.

Embed - La adolescente se atrincheró luego de disparar dos veces en la escuela Marcelino Blanco, de La Paz

Qué se sabe de la alumna de la alumna agresora

Según lo confirmado, la pequeña tiene 14 años y va a segundo año. Es familiar del intendente Fernando Ubieta. Se cree que el arma utilizada es una nueve milímetros que le sacó a su padre, un comisario retirado, que llegó al colegio y se descompuso.

Temas relacionados:

Te puede interesar