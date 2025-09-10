Una niña sumisa, disparos, amenazas y rumores: el drama detrás de la alumna que llevó un arma a una escuela en Mendoza

Lo curioso era que nadie veía en la pequeña a alguien que podía llegar un día a hacer algo así: "Es bastante tranquila, calladita, no hablaba con nadie", explicó Tamara a Radio Nihuil. Incluso la definió como alguien sumisa

Los rumores sobre las razones

En algunos grupos de chicas, se habló, según Tamara, de un supuesto embarazo y que la adolescente amenazaba con matarse. En otros, de un rencor hacia la profesora de Historia, ya que se estaba llevando la materia.

También se habló que en el colegio se encontró a su profesora de Matemáticas y mientras le apuntaba con el arma, le dijo: "¿Ahora tenés miedo?".

La misma Tamara comentó que su hija le contó que la alumna agresora salió del baño con el arma cargada y que allí se encontró a varios niños en el pasillo, que ingresó a un aula y le apuntó a uno en la cabeza. Luego disparó al aire una vez allí adentro y en otras ocasiones lo hizo afuera, generando pánico en todos sus compañeros.

Qué se sabe de la alumna de la alumna agresora

Según lo confirmado, la pequeña tiene 14 años y va a segundo año. Es familiar del intendente Fernando Ubieta. Se cree que el arma utilizada es una nueve milímetros que le sacó a su padre, un comisario retirado, que llegó al colegio y se descompuso.