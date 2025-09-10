El padre de la adolescente se presentó en la escuela, pero tuvo que ser asistido por personal policial.

escuela marcelino blanco la paz La escuela secundaria Marcelino Blanco, ubicada en La Paz. Foto: Google Street View.

Compañeros de la estudiante aseguran que su actitud siempre ha sido solitaria, y que estaba preocupada por sus notas de Historia. Además, otras alumnas aseguran que la joven era víctima de bullying "por su forma de vestir".

En un principio se cree que la joven habría atentado contra una maestra y sus compañeros. La fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, se encuentra supervisando el procedimiento en la escuela.

Autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Dirección General de Escuelas le pidieron a la población que no se acerque al establecimiento educativo, ya que la seguridad e integridad de la adolescente está en riesgo. "Cualquier alteración externa podría tener consecuencias graves", indica el comunicado.

¿Qué ocurrió con los compañeros de curso y alumnos de la escuela?

Tras los disparos, los alumnos fueron evacuados por las autoridades de la escuela a través de una finca colindante al establecimiento.

Hospital Arturo Illia de La Paz Hospital Arturo Illia de La Paz.

Se confirmó que no hay estudiantes heridos, pero muchos alumnos tuvieron que ser atendidos en el hospital Arturo Illia debido a que presentaron ataques de pánico. Hasta el momento no hay un comunicado oficial del nosocomio sobre el estado actual de los estudiantes.