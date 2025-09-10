La Justicia no podrá imputar pero sí ordenar tratamiento a la alumna que se atrincheró con un arma

escuela marcelino blanco la paz 2 A las 15, la alumna entregó el arma de fuego y fue hospitalizada. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Por el momento, las clases se retomarán con normalidad el viernes -porque este jueves hay asueto por el Día del Maestro- pero se realizará una jornada de reflexión con autoridades y profesionales del gobierno escolar.

La Fiscalía a cargo del caso se ocupa de ahora en más de confeccionar el expediente que, durante el proceso investigativo, recogerá los testimonios y detalles relativos al atrincheramiento de la menor de edad en las instalaciones de la escuela Marcelino Blanco.

La Justicia hará la reconstrucción de 5 horas de alto voltaje en La Paz

Serán llamados a declarar, entre otros testigos, docentes, preceptores, celadores y otros alumnos, que deberán hacerlo en Cámara Gessell porque son menores de edad.

Serán clave las versiones de compañeros del aula y de otros cursos de la escuela Marcelino Blanco de La Paz que dijeron públicamente haberla visto empuñar el arma y disparar al aire y también al piso.

Incluso serán consultados acerca de cómo comenzó el episodio de atrincheramiento que tuvo en vilo a Mendoza y al resto del país debido al fuerte impacto informativo de los medios de prensa y las redes sociales.

Al final de la pesquisa, la Justicia podrá disponer medidas tutelares y de tratamiento y seguimiento respecto de la menor de edad.

Quién es el titular del arma de fuego que la chica llevó a la escuela y que utilizó durante 5 horas para atrincherarse es otro de los temas que deberá resolver la Justicia. Incluso si el hombre tenía los permisos legales de tenencia y portación, aunque por tratarse de un comisario en actividad en San Luis debería tenerlos.