Rus afirmó que la hipótesis es que la alumna atrincherada usó el arma de su padre comisario

Mercedes Rus afirmó que fue un trabajo "difícil"

Rus reconoció que fue una tarea "difícil" que demandó 5 horas y destacó el trabajo intergubernamental entre Salud, Seguridad y Educación. En total, lograron evacuar con éxito alrededor de 200 personas entre personal docente, no docente y alumnos del colegio, algunos de los cuales fueron atendidos por profesionales por ataques de pánico producto de la situación estresante que vivieron.

"Los recursos estuvieron disponibles desde el primer momento y eso permitió que los grupos especiales estuvieran desde el principio, con la asistencia del equipo de salud, ambulancias, psiquiatras, psicólogos, equipos de educación, el ETI y demás, conformando este equipo de crisis", explicó.

escuela marcelino blanco la paz Se vivieron cinco horas de tensión en la escuela de La Paz donde una alumna asistió con un arma de fuego. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

"En el operativo tomaron intervención los grupos especiales. La primera negociadora tomó contacto y dialogó con la niña mientras el negociador secundario coordinaba las tareas de los grupos especiales. Logramos que la niña desistiera de empuñar el arma, estábamos en una situación de riesgo para la protección de su integridad física porque ya no quedaba nadie en la institución".

Además, explicó que en el caso ya está trabajando el fiscal de menores Mariano Carabajal para terminar de esclarecer el hecho. En el lugar también trabajó la Policía Científica durante varias horas.

Jornada caótica en La Paz, Mendoza

Una adolescente de 14 años ingresó a la escuela Marcelino Blanco con un arma de fuego, efectuó 3 disparos y se atrincheró. La estresante situación se vivió durante aproximadamente 5 horas hasta que la chica entregó la pistola y los policías pudieron contenerla junto a un equipo interdisciplinario de profesionales.

Más allá del temor y la tensión propia del incidente, no hubo heridos pero sí intervinieron las autoridades. Personal policial y Bomberos llegó hasta la escuela para colaborar con la evacuación del resto de los alumnos.

En tanto, el cuerpo de mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) se utilizó el helicóptero policial para llegar hasta el lugar. Se logró sacar a los alumnos y personal académico, por lo que la alumna estuvo deambulando sola en el lugar mientras las autoridades negociaban para que se entregara. La chica ya se encuentra internada en un hospital público.