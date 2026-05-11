Uno de los pocos acertijos que ponen a prueba tu sentido común: ¿qué es lo que está siempre en el futuro y nunca llega?

Los acertijos de lógica son uno de los desafíos mentales más utilizados para ejercitar la mente. Con una simple pregunta, invitan a pensar de manera diferente, analizar pistas y buscar soluciones que muchas veces parecen obvias una vez que se revelan, pero en realidad necesitan de la lógica y el sentido común.
En este caso el desafío dice: Adivina...¿qué es lo que está siempre en el futuro y nunca llega?
A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común.
El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel medio?
El mejor de los acertijos para pensar: lo que está siempre en el futuro y nunca llega
Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos es muy recomendable, sobre todo en adultos mayores, porque mejora la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento que tenemos. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.
En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar, si no, te damos una pista: nunca se puede alcanzar, porque cuando llega… ya cambió de nombre.
Respuesta del acertijo
Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: el mañana.
Si lo lograste, ¡felicitaciones, tu sentido común es muy bueno! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.