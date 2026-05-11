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Uno de los pocos acertijos que ponen a prueba tu sentido común: ¿qué es lo que está siempre en el futuro y nunca llega?

Este acertijo de sentido común te desafía a pensar cuál es ese elemento que reside eternamente en el futuro sin arribar jamás

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Uno de los pocos acertijos que ponen a prueba tu sentido común: ¿qué es lo que está siempre en el futuro y nunca llega. Fuente: Canva.

Uno de los pocos acertijos que ponen a prueba tu sentido común: ¿qué es lo que está siempre en el futuro y nunca llega. Fuente: Canva.

Los acertijos de lógica son uno de los desafíos mentales más utilizados para ejercitar la mente. Con una simple pregunta, invitan a pensar de manera diferente, analizar pistas y buscar soluciones que muchas veces parecen obvias una vez que se revelan, pero en realidad necesitan de la lógica y el sentido común.

En este caso el desafío dice: Adivina...¿qué es lo que está siempre en el futuro y nunca llega?

A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común.

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¿Qué es lo que nunca se puede alcanzar porque cuando llega… ya cambió de nombre? Fuente: ABC.

El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel medio?

El mejor de los acertijos para pensar: lo que está siempre en el futuro y nunca llega

Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos es muy recomendable, sobre todo en adultos mayores, porque mejora la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento que tenemos. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar, si no, te damos una pista: nunca se puede alcanzar, porque cuando llega… ya cambió de nombre.

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En esta imagen se encuentra la respuesta del acertijo. Fuente: ChatGPT.

En esta imagen se encuentra la respuesta del acertijo. Fuente: ChatGPT.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: el mañana.

Si lo lograste, ¡felicitaciones, tu sentido común es muy bueno! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.

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