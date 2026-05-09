mujer poniendo flores en una tumba ¿Es posible casarse con la hermana de la viuda? Fuente: Canva.

El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel medio?

Acertijo solo para genios: ¿puede un hombre casarse con la hermana de su viuda?

Los acertijos como este son ideal cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos son muy recomendados, sobre todo en adultos mayores porque mejoran la memoria, la concentración y la capacidad que tenemos de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

viuda en funeral La respuesta del acertijo se encuentra presente en esta foto. Fuente: Canva.

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar, si no, te damos una pista: hay una palabra en la pregunta que cambia todo.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: no es ilegal, pero el hombre en realidad está muerto, ya que una viuda es una mujer cuyo esposo ha fallecido.

Si lo lograste, ¡felicitaciones! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.