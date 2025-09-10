García Zalazar aseguró que la DGE no tiene registro de que la chica armada de La Paz haya sufrido acoso

Sin embargo García Zalazar aseguró que en el GEI, que es el Sistema de Gestión Educativa Integral que hace seguimiento del desarrollo escolar de cada alumno, "no hay registro ni antecedente de ese tipo".

En paralelo acotó que luego de que se conociera el caso de la alumna de La Paz, desde el Gobierno escolar dispusieron de un grupo de profesionales para hacer el abordaje psicopedagógico de los compañeros que se sintieron amenazados por la chica armada que comenzó a disparar dentro del colegio.

El Gobierno pidió responsabilidad en la cobertura del caso

Ante lo sucedido el Ministerio de Seguridad y Justicia emitió un comunicado urgente en colaboración con los ministerios de Salud, Educación, Cultura, e Infancias y DGE, solicitando a los medios de comunicación y al público que se mantuvieran alejados del área para no interferir con las operaciones de seguridad.

"Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves", marcaba el texto oficial.