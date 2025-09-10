El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, llamó de urgencia a una conferencia de prensa para dar información sobre la situación de la adolescente de 14 años que permanece atrincherada y armada en la escuela Marcelino Blanco de La Paz. La alumna comenzó a disparar pasadas las 9.20 de la mañana y al momento de la conferencia llevaba 5 horas atrincherada y no cedía a la negociación que montó la Policía.
García Zalazar aseguró que la DGE no tiene registro de que la chica armada de La Paz haya sufrido acoso
El ministro de Educación aseguró que el sistema que hace seguimiento de los alumnos de la DGE no tiene registros de que la chica armada haya sufrido acoso escolar