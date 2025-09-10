Una adolescente de 14 años asesinó a puñaladas a una vecina en una violenta pelea entre familias.

En medio de la violenta discusión la adolescente de 14 años identificada con las iniciales A. E. P., atacó de una puñalada en el pecho a su vecina Jésica Noemi Bravo, de 26 años, integrante de la familia Sampietro.

La mujer recibió una grave herida que le llegó hasta el corazón y fue traslada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Mosvernat de Concordia, donde minutos después se informó que la mujer había fallecido pese a los esfuerzos médicos.

Efectivos policiales que se hicieron presente en el lugar donde se desató la pelea, lograron intervenir para restablecer el orden tras la violenta confrontación. Mientras que la agresora fue arrestada y también fue detenido un joven involucrado en el pleito. Los investigadores no descartan que en las próximas horas más personas sean detenidas.

Según informó el medio local Elonce, la menor de 14 años quedó a disposición del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) y se dispuso una guardia permanente en la zona para evitar nuevos incidentes.

El violento episodio provocó una fuerte conmoción a los vecinos del barrio Llamarada, quienes señalaron que los enfrentamientos entre las familias involucradas venían de larga data y que este martes alcanzaron su momento más dramático.

A su vez, el jefe Departamental de la Policía de Concordia, José María Rosatelli indicó que “ya habían existido peleas anteriores, incluso en los últimos dos meses hubo dos o tres denuncias por amenazas verbales y agresiones, que fueron elevadas a la fiscalía”.

El caso quedó a cargo de los fiscales Natalia Conti y Martín Núñez, del Departamento Judicial de Concordia, quienes deberá determinar el avance de la causa teniendo en cuenta que la autora del ataque es menor de edad.

Una hermana de Jésica Bravo, de nombre Sheila, publicó un video a sus redes sociales en donde afirmó: “Hace dos meses venimos con denuncias con una menor que me tiene cansada, que me ha pegado y que yo, por ser mayor, nunca pude defenderme porque me iban a meter presa”.

Discusión pelea muerte Jésica Noemi Bravo, la víctima del violento enfrentamiento entre dos familias, al recibir una puñalada en el corazón. Foto gentileza elonce.com

Y agregó: “Hoy recién nos atienden después de tantas denuncias que se podían haber evitado. Mi hermana estaría viva si se hubiese actuado antes”.

Luego de conocerse la trágica noticia de su muerte, Jésica fue despedida con emotivos mensajes en redes sociales. “Hoy la vida se lleva una parte nuestra, hermana, es tan injusta. Por defender a los tuyos, hoy costó tu vida. Te amo para siempre mi Jesi, vamos a hacer justicia por vos y por mis cuatro sobrinos que hoy dejaron sin mamá. Te amo”, escribió una de las hermanas de la víctima.