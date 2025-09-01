Inicio Policiales adolescente
Trágica salida

Un adolescente de 15 años murió en un boliche y su familia dice que fue agredido

La Justicia investiga la muerte de un adolescente de 15 años dentro de un boliche mientras su familia acusó a un amigo que lo golpeó y denunció una mala atención médica

Por UNO
Un adolescente de 15 años murió en un boliche y su familia dice que fue agredido

Un adolescente de 15 años murió en un boliche y su familia dice que fue agredido

Foto gentileza La Noticia de Quilmes

En un caso que es investigado por la Justicia, un adolescente de 15 años, murió este fin de semana en un boliche al que ingresó con un documento prestado, mientras que su familia denunció tras el incidente que el joven fue agredido por un amigo dentro del local.

De acuerdo a fuentes de la investigación, Camilo Isabella Valenzi, de 15 años, ingresó al boliche Club XXI con el DNI de un amigo mayor de edad, en la zona de Quilmes Oeste y según el testimonio de algunos asistentes, en medio de la noche se descompesó y fue trasladado de urgencia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, aunque al llegar a ese centro asistencial no tenía signos vitales.

En medio de la compleja investigación, los familiares y amigos del adolescente aseguran que su muerte no fue casual y que fue atacado tras una discusión con un amigo, de nombre Dylan que le prestó el documento. Aparentemente esta pelea habría desencadenó la tragedia.

Ataque adolescente víctima
Camilo Valenzi, el adolescente de 15 a&ntilde;os que ingres&oacute; a un boliche con un documento prestado y se descompens&oacute; en el local

Camilo Valenzi, el adolescente de 15 años que ingresó a un boliche con un documento prestado y se descompensó en el local

En declaraciones al portal La Noticia de Quilmes, los allegados a Camilo indicaron que el adolescente sufría convulsiones que podían ser provocadas por un susto o un fuerte golpe en la cabeza.

En ese sentido, la familia de Camilo Valenzi, apuntó contra el amigo con el que había ido su hijo a bailar de nombre Dylan y denunció graves irregularidades en la atención médica del adolescente.

Daniel, el padre de Camilo, sostuvo que su hijo entró al boliche con un DNI prestado y que en un momento de la noche salió, pero minutos después volvió a ingresar: “Nunca te dejan entrar de nuevo. Ahí, en un punto ciego de las cámaras, se desploma. Cayó desmayado”.

Al relatar las horas previas a la tragedia, el padre del adolescente recordó que su hijo había cenado en su casa antes de salir a bailar el sábado a la noche. “Se cambió de ropa y me dijo que se iba de joda con su amigo llamado Dylan”, relató el hombre en diálogo con TN.

De acuerdo a los dichos de su padre, Camilo permaneció inconsciente durante media hora dentro del local y luego fue trasladado en una ambulancia, pero en ese momento ya se encontraba en estado crítico. “Tuvo tres paros cardíacos en el camino. Lo tiraron como a un perro adentro de la ambulancia, no llamaron al SAME, no quisieron ingresarlo al Hospital El Cruce y lo terminaron derivando al Evita Pueblo, donde ya llegó fallecido”, aseguró el hombre.

El padre del adolescente denunció además que Camilo fue agredido por Dylan, el amigo que lo acompañaba, durante toda la noche al indicar que “le pegaba cachetazos y golpes en la nuca. Se habrían peleado por una campera. Él le pedía que parara porque le dolía la cabeza”.

Ataque adolescente muerto
La Justicia investiga la muerte de un adolescente de 15 a&ntilde;os dentro de un boliche mientras su familia acus&oacute; a un amigo que lo golpe&oacute;

La Justicia investiga la muerte de un adolescente de 15 años dentro de un boliche mientras su familia acusó a un amigo que lo golpeó

Mientras que la madre de Camilo, de nombre Jésica, también responsabilizó al compañero de su hijo por lo sucedido. “Él le decía que se sentía mal y le seguía pegando igual. Después escribe en Instagram que era como un hermano, pero no lo era, porque lo dejó tirado y ni siquiera avisó a la familia lo que estaba pasando”, comentó la mujer.

El caso quedó a cargo de la fiscal Sandra López, de la UFI N°2 de Berazategui, quien ya ordenó la realización de la autopsia para determinar las causas de la muerte del adolescente como también el análisis de las cámaras de seguridad del boliche y cercanas al local.

Temas relacionados:

Te puede interesar