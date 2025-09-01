Un adolescente de 15 años murió en un boliche y su familia dice que fue agredido

Ataque adolescente víctima Camilo Valenzi, el adolescente de 15 años que ingresó a un boliche con un documento prestado y se descompensó en el local Foto gentileza La Noticia de Quilmes

En declaraciones al portal La Noticia de Quilmes, los allegados a Camilo indicaron que el adolescente sufría convulsiones que podían ser provocadas por un susto o un fuerte golpe en la cabeza.

En ese sentido, la familia de Camilo Valenzi, apuntó contra el amigo con el que había ido su hijo a bailar de nombre Dylan y denunció graves irregularidades en la atención médica del adolescente.

Daniel, el padre de Camilo, sostuvo que su hijo entró al boliche con un DNI prestado y que en un momento de la noche salió, pero minutos después volvió a ingresar: “Nunca te dejan entrar de nuevo. Ahí, en un punto ciego de las cámaras, se desploma. Cayó desmayado”.

Al relatar las horas previas a la tragedia, el padre del adolescente recordó que su hijo había cenado en su casa antes de salir a bailar el sábado a la noche. “Se cambió de ropa y me dijo que se iba de joda con su amigo llamado Dylan”, relató el hombre en diálogo con TN.

De acuerdo a los dichos de su padre, Camilo permaneció inconsciente durante media hora dentro del local y luego fue trasladado en una ambulancia, pero en ese momento ya se encontraba en estado crítico. “Tuvo tres paros cardíacos en el camino. Lo tiraron como a un perro adentro de la ambulancia, no llamaron al SAME, no quisieron ingresarlo al Hospital El Cruce y lo terminaron derivando al Evita Pueblo, donde ya llegó fallecido”, aseguró el hombre.

El padre del adolescente denunció además que Camilo fue agredido por Dylan, el amigo que lo acompañaba, durante toda la noche al indicar que “le pegaba cachetazos y golpes en la nuca. Se habrían peleado por una campera. Él le pedía que parara porque le dolía la cabeza”.

Ataque adolescente muerto La Justicia investiga la muerte de un adolescente de 15 años dentro de un boliche mientras su familia acusó a un amigo que lo golpeó Foto gentileza eltrecetv.com.ar

Mientras que la madre de Camilo, de nombre Jésica, también responsabilizó al compañero de su hijo por lo sucedido. “Él le decía que se sentía mal y le seguía pegando igual. Después escribe en Instagram que era como un hermano, pero no lo era, porque lo dejó tirado y ni siquiera avisó a la familia lo que estaba pasando”, comentó la mujer.

El caso quedó a cargo de la fiscal Sandra López, de la UFI N°2 de Berazategui, quien ya ordenó la realización de la autopsia para determinar las causas de la muerte del adolescente como también el análisis de las cámaras de seguridad del boliche y cercanas al local.