El dólar marca su mayor alza diaria en lo que va de 2025 y se acerca al techo de banda

El dólar blue también gana $25 y se vende a $1.360 en las cuevas de referencia. Los financistas reconocen que hubo un incremento significativo tanto de ahorristas como de volumen en las compras de la moneda norteamericana.
El dólar MEP cotiza a $1.380; en tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.383.
De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-0,36%). El paralelo cotiza $125 por arriba del valor con el que abrió el año a $1.230.
plazo fijo en dolares (2)
El mercado cambiario está en alerta con el valor del dólar.
El dólar y los mercados
- Dólar Blue: $1.355
- Dólar Banco Nación (BNA): $1.390
- Dólar Tarjeta: $1.807
- Dólar MEP: $1.380
- Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.383
- Merval: -2,08%
- Bitcoin: U$S 108.983,93