Inicio Economía Dólar
Mercado cambiario

El dólar marca su mayor alza diaria en lo que va de 2025 y se acerca al techo de banda

Este lunes, tanto los dólares oficiales como el blue registran fuertes subas en un jornada marcada por rumores económicos y políticos

Por UNO
Sube el dólar oficial.

Sube el dólar oficial.

Los rumores que apuntan a que el Gobierno vendió dólares que el Tesoro tenía depositados en su cuenta en el Banco Central (BCRA) en el MULC recalentaron el dólar este lunes y se produjo la mayor alza diaria en lo que va del año, acercándose a la banda de flotación

En las pantallas del Banco Nación el dólar oficial escala $30 (+2%) a $1.350 para la compra y $1.390 para la venta. El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $1.807 en la pizarra del BNA.

El tipo de cambio viene de anotar un incremento de $25 en la última semana de agosto, a falta de pocos días para la elección bonaerense, y en medio de un escenario de convulsionado desde el punto de vista político.

El dólar blue también gana $25 y se vende a $1.360 en las cuevas de referencia. Los financistas reconocen que hubo un incremento significativo tanto de ahorristas como de volumen en las compras de la moneda norteamericana.

El dólar MEP cotiza a $1.380; en tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.383.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-0,36%). El paralelo cotiza $125 por arriba del valor con el que abrió el año a $1.230.

plazo fijo en dolares (2)
El mercado cambiario está en alerta con el valor del dólar.

El mercado cambiario está en alerta con el valor del dólar.

El dólar y los mercados

  • Dólar Blue: $1.355
  • Dólar Banco Nación (BNA): $1.390
  • Dólar Tarjeta: $1.807
  • Dólar MEP: $1.380
  • Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.383
  • Merval: -2,08%
  • Bitcoin: U$S 108.983,93

Temas relacionados:

Te puede interesar