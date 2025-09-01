El dólar marca su mayor alza diaria en lo que va de 2025 y se acerca al techo de banda

En las pantallas del Banco Nación el dólar oficial escala $30 (+2%) a $1.350 para la compra y $1.390 para la venta. El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $1.807 en la pizarra del BNA.

El tipo de cambio viene de anotar un incremento de $25 en la última semana de agosto, a falta de pocos días para la elección bonaerense, y en medio de un escenario de convulsionado desde el punto de vista político.