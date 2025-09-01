Inicio Economía Dólar
Cotizaciones

Confirmado el precio del dólar este martes 2 de septiembre en los bancos más importantes

El precio del dólar tuvo una fuerte suba este lunes y los bancos más importantes de Argentina ya comunicaron a cuánto lo venderán este martes 2 de septiembre

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Cuál será el precio del dólar este martes 2 de septiembre en cada banco

Cuál será el precio del dólar este martes 2 de septiembre en cada banco

El dólar comenzó esta semana con una nueva suba y los bancos más importantes ya le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar en el comienzo de las operaciones cambiarias de este martes 2 de septiembre.

Este lunes, el dólar comenzó a un precio de $1.360, pero cerró a una cifra cercana a los $1.400. En ese sentido, el Banco Nación confirmó que este martes comenzará vendiendo el dólar a un precio de $1.390. En tanto, el resto de las entidades bancarias lo tendrán a precios similares.

dolar, cotizacion
Cu&aacute;l ser&aacute; el precio del d&oacute;lar este martes 2 de septiembre en cada banco

Cuál será el precio del dólar este martes 2 de septiembre en cada banco

Precio del dólar el martes 2 de septiembre en cada banco

Según lo comunicado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, el precio del dólar este martes 2 de septiembre será de:

  • Banco Nación: $1.390
  • Banco Galicia: $1.390
  • Banco ICBC: $1.407
  • Banco BBVA: $1.390
  • Banco Supervielle: $1.397
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.395
  • Banco Patagonia: $1.390
  • Banco Hipotecario: $1.370
  • Banco Santander: $1.390
  • Brubank: $1.388
  • Banco Credicoop: $1.390
  • Banco Macro: $1.402
  • Banco Piano: $1.395
cotizacion del dolar
Los bancos confirmaron el precio que tendr&aacute; el d&oacute;lar este martes 2 de septiembre

Los bancos confirmaron el precio que tendrá el dólar este martes 2 de septiembre

Qué se puede hacer con los dólares en el banco

Para aquellos clientes que poseen dólares, los bancos ofrecen diferentes tipos de inversiones, siendo la más popular el plazo fijo en dólares. Con esta operación, muy fácil de hacer y segura, las entidades buscan que los ahorristas que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.

Además del plazo fijo en dólares, algunos bancos están ofreciendo cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado. Estas pagan un porcentaje menor de ganancia, aunque se puede sacar el dinero en cualquier momento, lo que resulta un punto muy a favor de aquellos ahorristas que optan por esta posibilidad.

Temas relacionados:

Te puede interesar