Confirmado el precio del dólar este martes 2 de septiembre en los bancos más importantes

El dólar comenzó esta semana con una nueva suba y los bancos más importantes ya le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar en el comienzo de las operaciones cambiarias de este martes 2 de septiembre.
Este lunes, el dólar comenzó a un precio de $1.360, pero cerró a una cifra cercana a los $1.400. En ese sentido, el Banco Nación confirmó que este martes comenzará vendiendo el dólar a un precio de $1.390. En tanto, el resto de las entidades bancarias lo tendrán a precios similares.
Según lo comunicado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, el precio del dólar este martes 2 de septiembre será de:
Para aquellos clientes que poseen dólares, los bancos ofrecen diferentes tipos de inversiones, siendo la más popular el plazo fijo en dólares. Con esta operación, muy fácil de hacer y segura, las entidades buscan que los ahorristas que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.
Además del plazo fijo en dólares, algunos bancos están ofreciendo cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado. Estas pagan un porcentaje menor de ganancia, aunque se puede sacar el dinero en cualquier momento, lo que resulta un punto muy a favor de aquellos ahorristas que optan por esta posibilidad.