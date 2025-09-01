Confirmado el precio del dólar este martes 2 de septiembre en los bancos más importantes

Este lunes, el dólar comenzó a un precio de $1.360, pero cerró a una cifra cercana a los $1.400. En ese sentido, el Banco Nación confirmó que este martes comenzará vendiendo el dólar a un precio de $1.390. En tanto, el resto de las entidades bancarias lo tendrán a precios similares.

Precio del dólar el martes 2 de septiembre en cada banco

Según lo comunicado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, el precio del dólar este martes 2 de septiembre será de: