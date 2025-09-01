Cornejo se reunió con Caputo por financiamiento para obras de agua, salud y educación

Por otra parte, la gestión también incluyó fondos para el Programa Edutec que impulsa el uso de nuevas tecnologías a través de la DGE (Dirección General de Escuelas) "para seguir fortaleciendo la educación".

image Fonplata es un banco de desarrollo regional que otorga subsidios como forma de financiamiento de proyectos de los gobiernos

De dónde viene y a qué apunta el financiamiento

Según Cornejo "son gestiones que apuntan a consolidar servicios esenciales que venimos consolidando en toda la provincia".

Fonplata es un Banco de Desarrollo conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuya principal misión es apoyar la integración de los países miembros para lograr un desarrollo armónico e inclusivo.

Para eso, viabiliza operaciones de crédito y recursos no reembolsables o subsidios del sector público.

En cuanto al Programa Educación Digital y Tecnologías Educativas Conectadas (EDUTEC) es una iniciativa que propone innovar con nuevas herramientas de aprendizaje.

Básicamente, se lo define como "una estrategia integral orientada a mejorar aprendizajes a través de plataformas digitales, equipamiento tecnológico, formación continua y acompañamiento territorial".