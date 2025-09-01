Inicio Economía Alfredo Cornejo
Cornejo se reunió con Caputo por financiamiento para obras de agua, salud y educación

Los consideró "proyectos fundamentales". Digitalizar el sistema de salud, mejoras en educación y obras de saneamiento y de agua, prioridades para Cornejo

Miguel Ángel Flores
Alfredo Cornejo le pidió a Caputo priorizar el financiamiento de tres obras

El gobernador Alfredo Cornejo se reunió este lunes con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. El motivo principal: avanzar en la llegada de fondos de organismos multilaterales como forma de financiamiento de varias obras en la provincia.

Cornejo las calificó como "proyectos fundamentales para Mendoza", que requieren de asistencia.

La lista que le llevó el mandatario a Caputo prioriza obras de agua y saneamiento con Fonplata. Y también la transformación digital del sistema de salud.

Por otra parte, la gestión también incluyó fondos para el Programa Edutec que impulsa el uso de nuevas tecnologías a través de la DGE (Dirección General de Escuelas) "para seguir fortaleciendo la educación".

Fonplata es un banco de desarrollo regional que otorga subsidios como forma de financiamiento de proyectos de los gobiernos

De dónde viene y a qué apunta el financiamiento

Según Cornejo "son gestiones que apuntan a consolidar servicios esenciales que venimos consolidando en toda la provincia".

Fonplata es un Banco de Desarrollo conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuya principal misión es apoyar la integración de los países miembros para lograr un desarrollo armónico e inclusivo.

Para eso, viabiliza operaciones de crédito y recursos no reembolsables o subsidios del sector público.

En cuanto al Programa Educación Digital y Tecnologías Educativas Conectadas (EDUTEC) es una iniciativa que propone innovar con nuevas herramientas de aprendizaje.

Básicamente, se lo define como "una estrategia integral orientada a mejorar aprendizajes a través de plataformas digitales, equipamiento tecnológico, formación continua y acompañamiento territorial".

