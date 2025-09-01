Bullrich tiene previsto reforzar la flota de la Policía Federal y trasladar la sede regional a Guaymallén

Tanto en el Ministerio de Seguridad, como en la comuna de Guaymallén están atentos a que desde la oficina de Patricia Bullrich llegue la confirmación de la fecha en que la funcionaria pisará Mendoza.

Nuevo edificio de la Policía Federal en Guaymallén El edificio para la nueva sede de la regional de la Policía Federal está ubicado en calle Benavente, pegado a la intendencia de Guaymallén.

"Nos dicen que será después del domingo 7 de las elecciones en Buenos Aires y están delineando su agenda", responden unos y otros ante la consulta de Diario UNO.

Es que en Mendoza tienen todo listo. El ministerio y la comuna firmaron un convenio por el que la intendencia que comanda Marcos Calvente aportará el edificio en el que funcionará la nueva sede regional.

Es un inmueble de calle Benavente 4153, pegado a la comuna, que cuenta con tres plantas y las oficinas necesarias para que allí funcione esa regional que hasta ahora estaba instalada en la vecina provincia de San Juan. Tiene despachos operativos, sala de reuniones, espacios para tareas de inteligencia y análisis de datos, además de sectores para logística y seguridad. El diseño prioriza la funcionalidad y la conectividad tecnológica, con infraestructura preparada para soportar sistemas de monitoreo y comunicaciones seguras.

"Desde febrero que estamos trabajando en el traslado de esa regional y acordamos que funcione ahí, porque cuenta con el espacio suficiente para el trabajo de 60 personas. En principio lo hemos alquilado por 3 años", contó Calvente.

Por su lado desde el Ministerio de Seguridad han pedido hasta la cartelería para la nueva oficina. "Está todo listo. Si la ministra no pudiera venir, lo más probable es que venga Alejandra Monteoliva, la secretaria de Seguridad, que ya vino a conocer el edificio y le pareció funcional", confirmaron desde esa área.

La funcionaria a la que aludió esa fuente ministerial suena con fuerza para ser quien suceda a Bullrich, si es que la ministra resulta electa senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La eterna promesa de más efectivos de Policía Federal para Mendoza

Desde enero de este año la ministra de Seguridad mendocina, Mercedes Rus le viene reclamando a Bullrich que incremente la cantidad de efectivos de la Policía Federal en la provincia.

Patricia Bullrich Néstor Majul Mercedes Rus.jpg La ministra Patricia Bullrich y su par mendocina, Mercedes Rus, acordaron que la Nación enviara a Mendoza un refuerzo de personal para la Policía Federal.

Es que la sede local, que funciona en calle Perú de Ciudad, sólo tiene una decena de uniformados que claramente no alcanzan para hacer las tareas de investigación y allanamientos de delitos federales como es el caso del narcotráfico.

En principio, desde el ministerio nacional aseguraron que enviarían unos 50 de esos efectivos, pero luego ese número se redujo.

"Cambió el perfil de los policías que enviarían, porque la intención de Bullrich es que se aboquen directamente a tareas de investigación y prevención. Creemos que podrían ser unos 30 los que llegarían a Mendoza en los próximos meses. Hay que tener en cuenta que cuando se traslada a esos efectivos, ellos se terminan trasladando con sus familias y eso supone una logística", esgrimieron desde una oficina cercana a la de Bullrich.