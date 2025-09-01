Elecciones 2025: aprobaron la boleta celeste que se utilizará en Mendoza para elegir diputados

boleta unica elecciones nacionales 2025 mendoza
Así es la boleta única aprobada por la Junta Electoral para las elecciones nacionales en Mendoza.
Foto: Junta Electoral Nacional-Mendoza
La boleta para las elecciones nacionales en Mendoza
La Junta Electoral Nacional-Mendoza recordó que esta boleta llevará el color celeste, al igual que la faja de urna que, además, incluirá la leyenda “Elección nacional”.
El reverso de la boleta única de papel de las elecciones 2025.
El orden de las agrupaciones políticas fue sorteado el pasado 22 de agosto:
- COLUMNA 1: 501 FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA
- COLUMNA 2: 502 FRENTE VERDE
- COLUMNA 3: 222 PROTECTORA FUERZA POLÍTICA
- COLUMNA 4: 504 FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDAD
- COLUMNA 5: 13 MOVIMIENTO AL SOCIALISMO
- COLUMNA 6: 506 FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA
- COLUMNA 7: 503 ALIANZA DEFENDAMOS MENDOZA-PROVINCIAS UNIDAS
- COLUMNA 8: 505 ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
Qué se vota en Mendoza en las elecciones del 26 de octubre
El domingo 26 de octubre los mendocinos concurrirán a las urnas. Escuelas de toda la provincia abrirán para que, con doble Boleta Única de Papel, elijan 5 representantes para la Cámara de Diputados de la Nación, 24 diputados y 19 senadores provinciales -distribuidos por distritos electorales- y, en doce departamentos, también concejales.