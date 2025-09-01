Inicio Política Elecciones
Elecciones 2025: aprobaron la boleta celeste que se utilizará en Mendoza para elegir diputados

El peronismo y La Libertad Avanza irán en las puntas. En la boleta única nacional se suma el Socialismo, que no tendrá candidatos para las elecciones provinciales

Analía Doña
Imagen ilustrativa. La Junta Electoral dio otro paso para encaminar las próximas elecciones 2025 en Mendoza.

Foto: Nicolás Ríos /Diario UNO

La Junta Electoral aprobó la boleta única de papel que se utilizará en Mendoza para las elecciones nacionales. Será celeste y llevará ocho opciones electorales.

El modelo presentado por la empresa Bolt, ganadora de la licitación pública para realizar las boletas, fue aceptado por los representantes de los ocho frentes o partidos políticos que participarán de la elecciones 2025 a diputados nacionales.

La boleta será de color celeste y tendrá al peronismo y a La Libertad Avanza en las columnas de los extremos.

boleta unica elecciones nacionales 2025 mendoza
Así es la boleta única aprobada por la Junta Electoral para las elecciones nacionales en Mendoza.

La boleta para las elecciones nacionales en Mendoza

La Junta Electoral Nacional-Mendoza recordó que esta boleta llevará el color celeste, al igual que la faja de urna que, además, incluirá la leyenda “Elección nacional”.

boleta unica elecciones 2025 mendoza
El reverso de la boleta única de papel de las elecciones 2025.

El orden de las agrupaciones políticas fue sorteado el pasado 22 de agosto:

  • COLUMNA 1: 501 FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA
  • COLUMNA 2: 502 FRENTE VERDE
  • COLUMNA 3: 222 PROTECTORA FUERZA POLÍTICA
  • COLUMNA 4: 504 FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDAD
  • COLUMNA 5: 13 MOVIMIENTO AL SOCIALISMO
  • COLUMNA 6: 506 FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA
  • COLUMNA 7: 503 ALIANZA DEFENDAMOS MENDOZA-PROVINCIAS UNIDAS
  • COLUMNA 8: 505 ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA

Qué se vota en Mendoza en las elecciones del 26 de octubre

El domingo 26 de octubre los mendocinos concurrirán a las urnas. Escuelas de toda la provincia abrirán para que, con doble Boleta Única de Papel, elijan 5 representantes para la Cámara de Diputados de la Nación, 24 diputados y 19 senadores provinciales -distribuidos por distritos electorales- y, en doce departamentos, también concejales.

