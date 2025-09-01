valdes (2)

Juan Pablo Valdés, de Intendente a gobernador de Corrientes

Juan Pablo Valdés nació el 25 de agosto de 1983, tiene 42 años, está casado y tiene dos hijos.

Valdés es actualmente intendente de la localidad correntina de Ituzaingó. En las elecciones del 2021 venció al entonces intendente, Eduardo Burna.

Su gestión se caracterizó por incentivar la obra pública, que incluyó un plan de readecuación hídrica y la reapertura del paso internacional Yacyretá.

Cursó sus estudios primarios en la Escuela Nº 495 Provincia de La Rioja y se formó como guardiamarina de reserva en el Liceo Naval Militar Almirante Storni, en Posadas Misiones.

Inició estudios de abogacía, aunque no llegó a concluir la carrera.

Juan Pablo Valdés, militó la UCR desde la adolescencia: en 2018 fue designado como presidente del comité local del partido.

El discurso de Juan Pablo Valdés tras el triunfo

"Estoy muy contento, estoy feliz. Quiero agradecerles a todos los partidos, a los dirigentes, a los jóvenes, a las mujeres y a los hombres que creyeron que podíamos tener un mejor futuro en Corrientes", señaló el flamante gobernador electo Juan Pablo Valdés.

También hizo mención al apoyo de su familia durante la campaña: "Me bancaron porque estuvieron con muchas injurias, muchas calumnias, golpearon mucho, pero gracias a la fortaleza de cada uno de ustedes que nos alentaron, acá estamos".

Con aplausos de la militancia, agregó: "Gracias a la fortaleza de Gustavo que me apoyó, hoy Corrientes ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta. Cerramos esta página y empezamos a trabajar juntos en el futuro".