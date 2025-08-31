El oficialismo se impone en las elecciones de Corrientes por amplia mayoría

Los hermandos Valdés fueron felicitados por los gobernadores que integran ese espacio, que destacaron el “modelo de gestión exitoso” y la defensa del “interior del país”.

gustavo valdes elecciones El gobernador Gustavo Valdés fue candidato a senador provincial.

“Los correntinos ratificaron un modelo de gestión exitoso que impulsa el desarrollo y se sustenta en los valores de la transparencia y la austeridad. Desde Chubut celebramos este respaldo y renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por una Argentina más justa, hermanada y verdaderamente federal”, destacó el mandatario de Chubut, Ignacio Torres.

Por su parte, el gobernador jujeño Carlos Sadir señaló que el triunfo ratifica que “la voluntad de los argentinos es ser representados por quienes conocen y defienden al interior del país, el interior del trabajo y la producción, con el objetivo de generar más oportunidades para nuestra gente”.

“Felicitaciones a todos los correntinos que se acercaron a las urnas y participaron de la jornada democrática. Y felicitaciones por el triunfo que refleja una gestión que estuvo al lado de la gente”, expresó, por su parte, el presidente de la UCR, Martín Lousteau.

cierre-campana-vamos-corrientes-junto-juan-schiaretti-maximiliano-pullaro-y-nacho-torres Los hermanos Valdés recibieron el apoyo de los referentes de Provincias Unidas.

Elecciones provinciales en Corrientes

Los correntinos esperan los resultados para conocer al nuevo gobernador y vicegobernador tras los comicios provinciales que tuvo una participación cercana al 70%.

Si ninguna fórmula alcanzaba el 45% de los votos válidos o el 40% con una diferencia mayor al 10% respecto del segundo, se convocará a elecciones, un balotaje, el 21 de septiembre.

El gobernador Gustavo Valdés no pudo ir por la reelección al haber cumplido 2 períodos consecutivos, pero participó como cabeza de lista de senadores provinciales.

Los correntinos también eligieron a los senadores y diputados provinciales e intendentes y concejales en 74 municipios, entre los que se encuentran Goya, Paso de los Libres y Mercedes.

Los electores habilitados en la provincia de Corrientes para votaron fueron 950.320 en 373 centros electorales.

La jornada estuvo marcada por el calor y la complejidad de tener 58 boletas diferentes en el cuarto oscuro. Los primeros resultados del escrutinio provisorio comenzaron a conocerse a pasadas las 21.30.

NOTICIA EN DESARROLLO…