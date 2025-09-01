En su publicación, Máximo Kirchner escribió que hay que “votar a conciencia como si ella estuviera en la lista", y concluyó: “Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción”.

Para muchos, las elecciones bonaerenses serán un test match para la estructura kirchnerista, que tiene en el Conurbano a su principal bastión y que, en un contexto de probable abstencionismo, puede adquirir una relevancia especial.

Instagram Maximo Kirchner

La publicación de Máximo acompañando la foto de Cristina Kirchner y el Indio Solari

“Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte”, indicó Máximo sobre el Indio Solari.

Y agregó “Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió, permiten que Ella aún esté con nosotros, y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido".

“El ataque con piedras a su despacho, carteles llamándola asesina, fiscales y jueces de Macri en vivo por los canales comportándose como chacales de lujo, y finalmente el arma en su cabeza, entre la gente, como anticipara, casi de manera calcada, gente de Macri y Milei por las redes. Falló el atentado, falló Ficha Limpia, la Corte hizo lo suyo proscribiéndola. Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día. El 7 votamos a conciencia. Como si Ella estuviera en la lista. Sólo imaginarla en campaña en este inexorable contexto económico y político deja clara la finalidad de su proscripción", cerró el dirigente.

