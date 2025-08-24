Intento de asesinato a Cristina Kirchner: Nicolás Carrizo, de Los Copitos, pidió sus "sinceras disculpas"

Nicolas Carrizo 1.jpg Nicolás Carrizo fue el cuarto detenido por el atentado a Cristina Kirchner (Foto: NA).

La teoría de Carrizo sobre el intento de magnicidios contra Cristina Kirchner

Carrizo evocó que “Sabag Montiel y Uliarte nunca se mostraron loquitos” sino que “Fernando era tranquilo, agrandado, pero nunca con el perfil de un violento”.

“No me cerró nunca lo que hizo; yo tenía mis teorías y conclusiones y son que para mí Brenda Uliarte había tenido algo con el ‘Presto’ y, cuando se obsesionó, empezó a ir detrás de la política”.

“Está en los mensajes: él admitió haber sido influenciado por ella”, dijo sobre la relación entre ambos y añadió: “Este tipo se obsesionó, esto es lo que yo pienso, se obsesionó con ser alguien famoso para impresionar a su novia”.

Gabriel Carrizo los copitos ataque a cristina kirchner.jpg Nicolás Carrizo dio su teoría sobre el intento de asesinato de Cristina Kirchner.

Sobre la causa, excarcelación y pedido de penas

La fiscal del juicio Gabriela Baigún acusó a Sabag Montiel y a Uliarte del delito de tentativa de homicidio triplemente agravado por alevosía, portación ilegal arma de guerra, y pidió la absolución de Carrizo, de quien el tribunal dictó su excarcelación.

Baigún, además, solicitó una unificación de la pena de 19 años para Sabag Montiel y de 14 años y dos meses para Uliarte.