Intento de magnicidio

Intento de asesinato a Cristina Kirchner: Nicolás Carrizo, de Los Copitos, pidió sus "sinceras disculpas"

El integrante de Los Copitos dijo que desconocía los planes de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, procesados por intentar matar a Cristina Kirchner

Brenda Uliarte

Brenda Uliarte, Nicolás Carrizo y  Fernando Sabag (con el arma en la mano), de Los Copitos e involucrados en la causa por el inento de magnicido de Cristina Fernández de Kirchner. (Foto: A24.com).

Nicolás Carrizo, le pidió este domingo sus más “sinceras disculpas” a Cristina Kirchner luego de que esta semana fuera fuera excarcelado en la causa por el intento de magnicidio la ex presidenta.

“Mis sinceras disculpas hacia Cristina Kirchner”, dijo Carrizo en declaraciones con Radio Con Vos, y reconoció que el intento de magnicidio era “un show con amigos y terminó perjudicándome. Si la ofendí, le pido disculpas porque no pienso eso”, agregó sobre las conversaciones de chat filtradas en el marco de la investigación.

Nicolas Carrizo 1.jpg
Nicolás Carrizo fue el cuarto detenido por el atentado a Cristina Kirchner (Foto: NA).

La teoría de Carrizo sobre el intento de magnicidios contra Cristina Kirchner

Carrizo evocó que “Sabag Montiel y Uliarte nunca se mostraron loquitos” sino que “Fernando era tranquilo, agrandado, pero nunca con el perfil de un violento”.

“No me cerró nunca lo que hizo; yo tenía mis teorías y conclusiones y son que para mí Brenda Uliarte había tenido algo con el ‘Presto’ y, cuando se obsesionó, empezó a ir detrás de la política”.

“Está en los mensajes: él admitió haber sido influenciado por ella”, dijo sobre la relación entre ambos y añadió: “Este tipo se obsesionó, esto es lo que yo pienso, se obsesionó con ser alguien famoso para impresionar a su novia”.

Gabriel Carrizo los copitos ataque a cristina kirchner.jpg
Nicolás Carrizo dio su teoría sobre el intento de asesinato de Cristina Kirchner.

Sobre la causa, excarcelación y pedido de penas

La fiscal del juicio Gabriela Baigún acusó a Sabag Montiel y a Uliarte del delito de tentativa de homicidio triplemente agravado por alevosía, portación ilegal arma de guerra, y pidió la absolución de Carrizo, de quien el tribunal dictó su excarcelación.

Baigún, además, solicitó una unificación de la pena de 19 años para Sabag Montiel y de 14 años y dos meses para Uliarte.

