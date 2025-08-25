Inicio Policiales accidente
Avanza la investigación

Imputaron al conductor que mató en un accidente y huyó del lugar, pero quedó libre con fianza de $10 millones

La primera reconstrucción del accidente ocurrido hace una semana en Rodeo del Medio, Maipú, determinó que la víctima fatal tuvo parte de la responsabilidad

Sebastián Salas
Por Sebastián Salas [email protected]
El accidente ocurrido la semana pasada en Maipú.

El accidente ocurrido la semana pasada en Maipú.

Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

A una semana del accidente ocurrido en Maipú, donde un conductor atropelló a un hombre y huyó del lugar, la Justicia avanzó contra el principal sospechoso. El hombre acusado de haber manejado la camioneta que protagonizó el siniestro vial fue imputado pero logró mantener su libertad.

Eliberto Cruz Cardozo (60) perdió la vida el lunes pasado cuando caminaba por una calle de Rodeo del Medio, y fue impactado por una camioneta que escapó del lugar. Horas después del hecho, un hombre de 76 años presentó un escrito a la Justicia, a través de su hijo abogado, asumiendo la responsabilidad del accidente y hasta entregó una camioneta Chevrolet S10 que evidenciaba daños en la parte frontal y el faro delantero derecho.

Desde entonces, José Vergara Fernández se encuentra a disposición del fiscal de Tránsito Fernando Giunta, quien esperó los primeros resultados de las pericias mecánicas para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente en Maipú.

atropellado accidente Maipú perro 2
El accidente ocurrido la semana pasada en Maipú.

El accidente ocurrido la semana pasada en Maipú.

Este lunes, el hombre fue imputado por el delito de homicidio culposo agravado por darse a la fuga, delito que prevé de 3 a 6 años de cárcel. De esta forma, logró mantener su libertad luego de rendir una fianza de $10 millones.

Según comentaron fuentes ligadas a la pesquisa, para tomar esta decisión fue clave que la pericia determinó que Eliberto Cruz habría invadido la calle en un lugar prohibido al momento de ser impactado, es decir, que hubo un grado de responsabilidad de la propia víctima fatal en el accidente.

El accidente en Maipú

Eliberto Cruz se encontraba caminando por la vera de calle Don Bosco, entre Pescara y Roma, cerca de las 7.30 del lunes. En ese momento, fue impactado violentamente por una camioneta que huyó del lugar del accidente.

atropellado accidente Maipú perro 3
El accidente ocurrido la semana pasada en Maipú.

El accidente ocurrido la semana pasada en Maipú.

La víctima, que cumplía 60 años ese mismo día, falleció a los pocos minutos pese a ser asistida por vecinos que salieron a la calle tras escuchar el fuerte impacto. La escena del accidente se volvió aún más lamentable cuando el perro de la víctima fatal se acostó cerca del cadáver hasta que la camioneta del Cuerpo Médico Forense se lo llevó del lugar del hecho.

Horas después del accidente un abogado entregó una camioneta Chevrolet S10 y presentó un escrito pidiendo la libertad del conductor que es su propio padre.

Temas relacionados:

Te puede interesar