Imputaron al conductor que mató en un accidente y huyó del lugar, pero quedó libre con fianza de $10 millones

atropellado accidente Maipú perro 2 El accidente ocurrido la semana pasada en Maipú. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Este lunes, el hombre fue imputado por el delito de homicidio culposo agravado por darse a la fuga, delito que prevé de 3 a 6 años de cárcel. De esta forma, logró mantener su libertad luego de rendir una fianza de $10 millones.

Según comentaron fuentes ligadas a la pesquisa, para tomar esta decisión fue clave que la pericia determinó que Eliberto Cruz habría invadido la calle en un lugar prohibido al momento de ser impactado, es decir, que hubo un grado de responsabilidad de la propia víctima fatal en el accidente.

El accidente en Maipú

Eliberto Cruz se encontraba caminando por la vera de calle Don Bosco, entre Pescara y Roma, cerca de las 7.30 del lunes. En ese momento, fue impactado violentamente por una camioneta que huyó del lugar del accidente.

La víctima, que cumplía 60 años ese mismo día, falleció a los pocos minutos pese a ser asistida por vecinos que salieron a la calle tras escuchar el fuerte impacto. La escena del accidente se volvió aún más lamentable cuando el perro de la víctima fatal se acostó cerca del cadáver hasta que la camioneta del Cuerpo Médico Forense se lo llevó del lugar del hecho.

Horas después del accidente un abogado entregó una camioneta Chevrolet S10 y presentó un escrito pidiendo la libertad del conductor que es su propio padre.