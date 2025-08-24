Chocó en solitario, llamó a su padre, habló casi una hora, le dijo "mierda" y desapareció para siempre

Brandon Swanson desaparecido 3 Brandon Swanson, la desaparición que se convirtió en un misterio.

El accidente y la desaparición

Cerca de la medianoche, Brandon Swanson emprendió el viaje de 48 kilómetros hacia su casa. Sin embargo, decidió tomar carreteras secundarias en lugar de la autopista principal, una elección que marcaría el inicio del misterio. Alrededor de las 2, su auto quedó atrapado en una zanja en un camino de grava.

El joven no sufrió lesiones. Ileso, llamó a sus padres para pedir ayuda, informándoles dónde estaba. Ellos salieron inmediatamente en su camioneta, manteniendo a Brandon Swanson al teléfono. Durante los siguientes 47 minutos, intentaron localizar el lugar del accidente, pero la comunicación se complicaba por cortes intermitentes en la señal.

Brandon Swanson intentó hacerse visible encendiendo y apagando las luces de su auto, pero sus padres no vieron nada, ni él pudo ver las luces de ellos. Frustrado, decidió abandonar el vehículo y caminar hacia unas luces que veía a lo lejos. Le indicó a su padre que se dirigiera al estacionamiento de un bar para encontrarse allí.

A las 2, tras 47 minutos de conversación, Brandon Swanson exclamó repentinamente: «¡Oh, mierda!». La llamada se cortó, y desde ese momento, desapareció. Sus padres intentaron contactarlo de nuevo, pero no hubo respuesta.

El misterio tras la desaparición

Más tarde ese día, los registros telefónicos revelaron una discrepancia crucial: el joven no estaba cerca de donde creía, sino a unos 40 kilómetros al norte. Esta información llevó al hallazgo de su auto con las puertas abiertas y las llaves desaparecidas. No había rastros del desaparecido, su teléfono, ni ninguna pertenencia. Las autoridades, junto con cientos de voluntarios, perros rastreadores y vigilancia aérea, realizaron búsquedas exhaustivas que abarcaron 320 kilómetros cuadrados, pero no encontraron nada.

El rastro de un perro llevó hasta un río, pero se descartó que se hubiera ahogado ya que el perro continuó más allá del agua hasta otro camino. Las teorías sobre su desaparición incluyen un accidente, como caer en un pozo o sufrir hipotermia, una desaparición voluntaria o incluso un acto criminal, aunque no hay evidencia de ello.