Violenta pelea: discutieron porque le negó un cigarrillo y lo asesinó a puñaladas
Dos hombres discutieron por un cigarrillo y en medio de la pelea, uno sacó un cuchillo y asesinó a un joven a puñaladas. Luego fue detenido
El violento incidente ocurrió durante la madrugada del sábado cerca de la cancha de fútbol del barrio Los Silos, de la localidad de General San Martín, en la provincia de Chaco, y según los medios locales, pasadas las 5 del sábado la Policía fue alertada a través de un llamado al teléfono de emergencias sobre la presencia de una persona que estaba herida en plena calle.
En pocos minutos, efectivos policiales llegaron a la escena del enfrentamiento y encontraron a la víctima, identificada como González Disanto, de 29 años, con una grave herida por lo que la trasladaron al hospital local. Al llegar al mencionado centro de salud, el joven ya no presentaba signos vitales.
Personal de la División de Investigaciones comenzó de manera inmediata un operativo en la zona y lograron detener al atacante de 36 años, quien caminaba con dificultad por el barrio San Francisco. El supuesto agresor tenía manchas de sangre en su cara y en la ropa, y presentaba lesiones visibles en un brazo, la cabeza y la nariz.
Los propios efectivos a cargo de la pesquisa lo trasladaron al hospital para que fuera asistido por los médicos y al revisarlo, tenía entre sus prendas un cuchillo con hoja de un solo filo de aproximadamente 15 centímetros que fue secuestrado.
Una vez trasladado a la comisaría de la zona, el detenido relató durante su declaración que mientras estaba cerca de la cancha del barrio, la víctima se acercó y le pidió un cigarrillo. Pero al negárselo, comenzó a insultarlo y atacarlo a golpes.
De acuerdo a su declaración, afirmó que en medio de la violenta pelea, se defendió y lo apuñaló, y después se fue caminando a su casa para curarse las heridas.
En medio de la investigación, los efectivos policiales de la comisaría local a cargo del caso, realizaron un rastrillaje en el lugar donde se produjo el ataque y como parte del procedimiento, hallaron un hierro con manchas de sangre y una gorra, elementos que incautaron para ser analizados por los peritos.
El caso continúa a cargo del Departamento de Investigaciones del Interior, que intenta esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte del hombre, mientras que la causa fue caratulada como homicidio y permanece bajo investigación judicial.