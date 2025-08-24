Violenta pelea: discutieron porque le negó un cigarrillo y lo asesinó a puñaladas

Personal de la División de Investigaciones comenzó de manera inmediata un operativo en la zona y lograron detener al atacante de 36 años, quien caminaba con dificultad por el barrio San Francisco. El supuesto agresor tenía manchas de sangre en su cara y en la ropa, y presentaba lesiones visibles en un brazo, la cabeza y la nariz.

Los propios efectivos a cargo de la pesquisa lo trasladaron al hospital para que fuera asistido por los médicos y al revisarlo, tenía entre sus prendas un cuchillo con hoja de un solo filo de aproximadamente 15 centímetros que fue secuestrado.

Una vez trasladado a la comisaría de la zona, el detenido relató durante su declaración que mientras estaba cerca de la cancha del barrio, la víctima se acercó y le pidió un cigarrillo. Pero al negárselo, comenzó a insultarlo y atacarlo a golpes.

De acuerdo a su declaración, afirmó que en medio de la violenta pelea, se defendió y lo apuñaló, y después se fue caminando a su casa para curarse las heridas.

Ataque homicidio hombre Dos hombres discutieron por un cigarrillo y en medio de la pelea, uno sacó un cuchillo y asesinó a un joven a puñaladas. Luego fue detenido Foto gentileza diarionorte.com

En medio de la investigación, los efectivos policiales de la comisaría local a cargo del caso, realizaron un rastrillaje en el lugar donde se produjo el ataque y como parte del procedimiento, hallaron un hierro con manchas de sangre y una gorra, elementos que incautaron para ser analizados por los peritos.

El caso continúa a cargo del Departamento de Investigaciones del Interior, que intenta esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte del hombre, mientras que la causa fue caratulada como homicidio y permanece bajo investigación judicial.