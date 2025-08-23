Un joven falleció este sábado a la madrugada en la localidad de Cañada Seca, en San Rafael, luego de protagonizar un accidente con su auto. Por causas que aún se investigan, el hombre perdió el control del rodado y volcó. De inmediato, fue trasladado de urgencia hasta el hospital Schestakow, donde murió.
Un joven de 27 años murió tras protagonizar un vuelco con su auto en San Rafael
El hombre se trasladaba este sábado a la madrugada por la Ruta 143 en Cañada Seca, San Rafael, donde volcó con su VW Gol. Falleció en el hospital Schestakow