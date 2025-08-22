Luego del llamado a licitación que realizó la semana pasada el Gobierno de Mendoza junto al Departamento General de Irrigación, para la ejecución de la Modernización del Sistema de Riego del canal Serú Civit, se llevó a cabo una visita a la zona donde se emplazará la obra.
San Rafael: empresas constructoras visitaron la zona donde se ejecutará la modernización de un importante canal de riego
Se trata del canal Serú Civit, en el que se realizará una importante inversión que se financiará con Fondos del Resarcimiento Industrial