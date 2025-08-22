San Rafael: empresas constructoras visitaron la zona donde se ejecutará la modernización de un importante canal de riego

Esta obra, financiada con Fondos del Resarcimiento, incluye la impermeabilización de 5,3 km del canal y la construcción de un reservorio con capacidad de 81.200 m³ para facilitar el riego programado.

Alcance y objetivos de la obra

El objetivo principal de la obra es ofrecer mayor flexibilidad en la gestión del agua. Esto permitirá implementar un sistema de riego más eficiente y adaptado a las necesidades de cada parcela y facilitará el acuerdo entre los productores y la Inspección de Cauce.

Entre los objetivos específicos de la obra, se destacan: