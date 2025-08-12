Inicio Espectáculos Recitales en Mendoza 2025
Sábado 23

Tributo a Roxette con Roxband en San Rafael

Como parte de su Gira Nacional 2025, Roxband, la banda mendocina que tributa a Roxette se presentará en Excelsior Multiespacio

Por UNO
La Roxband toca en San Rafael.

La Roxband toca en San Rafael.

Roxband, la banda mendocina considerada uno de los mejores tributos a Roxette en Argentina se presentará en San Rafael el sábado 23 de agosto en Excelsior Multiespacio (Independencia 200). Será una noche cargada de energía, emoción y grandes recuerdos, donde el público podrá revivir los hits más inolvidables de la legendaria banda sueca. Las entradas ya están disponibles a través de Entradaweb (primera preventa $15.000). También habrá venta en boletería.

Roxband

Con un espectáculo 100% en vivo, integrado por siete músicos de primer nivel, Roxband recrea con fidelidad la esencia y el sonido de Roxette, llevando al escenario clásicos que marcaron generaciones. La propuesta no solo invita a cantar y bailar, sino también a emocionarse con canciones que forman parte de la banda sonora de muchas vidas.

La agrupación viene recorriendo el país con gran éxito, con presentaciones en Córdoba, San Luis, La Plata, Rosario, y en el reconocido Teatro ND Ateneo de Buenos Aires, entre otros escenarios. Ahora, el turno es de San Rafael, donde prometen “romperla” con una puesta en escena vibrante y una conexión única con el público.

Temas relacionados:

Te puede interesar