Roxband, la banda mendocina considerada uno de los mejores tributos a Roxette en Argentina se presentará en San Rafael el sábado 23 de agosto en Excelsior Multiespacio (Independencia 200). Será una noche cargada de energía, emoción y grandes recuerdos, donde el público podrá revivir los hits más inolvidables de la legendaria banda sueca. Las entradas ya están disponibles a través de Entradaweb (primera preventa $15.000). También habrá venta en boletería.
Tributo a Roxette con Roxband en San Rafael
Como parte de su Gira Nacional 2025, Roxband, la banda mendocina que tributa a Roxette se presentará en Excelsior Multiespacio