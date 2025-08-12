Tributo a Roxette con Roxband en San Rafael

Roxband

Con un espectáculo 100% en vivo, integrado por siete músicos de primer nivel, Roxband recrea con fidelidad la esencia y el sonido de Roxette, llevando al escenario clásicos que marcaron generaciones. La propuesta no solo invita a cantar y bailar, sino también a emocionarse con canciones que forman parte de la banda sonora de muchas vidas.

La agrupación viene recorriendo el país con gran éxito, con presentaciones en Córdoba, San Luis, La Plata, Rosario, y en el reconocido Teatro ND Ateneo de Buenos Aires, entre otros escenarios. Ahora, el turno es de San Rafael, donde prometen “romperla” con una puesta en escena vibrante y una conexión única con el público.