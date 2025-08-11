La noche se abrirá con el show de la banda mendocina Chorinferno, que calentará la previa para recibir a Winona Riders. Sin duda, una noche que augura una buena noche de rock en la escena local.

Sobre Winona Riders

Oriundo del oeste bonaerense, Winona Riders es un quinteto de rock psicodélico que fusiona rock stone, krautrock y noise sin dejarse catalogar por un género en particular.

Formado en 2018 y con una irrupción en la industria en 2021, el conjunto argentino redefine la escena con una propuesta potente, descarada y provocativa que pretende deslegitimar los innumerables diagnósticos mortuorios de nuestro rock.

Embed - Dorado Y Púrpura

Con tres álbumes de estudio en su haber y un show histórico en el mítico Estadio Obras Sanitarias, Winona Riders consolida su presencia en la música actual a paso firme y mira al futuro con hambre voraz.

Antes de llegar a Mendoza la banda se presentará: