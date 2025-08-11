Winona Riders se presentará en Willys Bar.

Winona Riders se presentará en Willy's Bar.

Tras una exitosa gira, la banda de rock Winona Riders vuelve a Mendoza para una única función el sábado 16 de agosto a las 22 en Willy's Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria). Los músicos del oeste bonaerense prometen una velada imperdible. Las entradas están disponibles a través de FlashPass, y se recomienda adquirirlas con anticipación, ya que la capacidad es limitada.

Con un sonido que evoca la psicodelia rockera de otras épocas, pero con una mirada contemporánea, Winona Riders se ha convertido en uno de los referentes del rock actual. Formada en 2018 en Morón, la agrupación trae consigo un repertorio que abarca sus discos: "Esto es lo que obtenés cuando te cansás de lo que ya obtuviste" (2023), "El sonido del éxtasis" (2023) y "No hagas que me arrepienta" (2024).

Winona Riders 1
Winona Riders har&aacute; una gira por todo Cuyo.

Winona Riders hará una gira por todo Cuyo.

Integrada por Ariel Mirabal Nigrelli (voz y guitarra), Ricardo Morales (voz y guitarra), Gabriel Torres Carabajal (percusión) y Santiago Vidiri (bajo), la banda ha logrado construir una identidad propia que los ha llevado a recorrer gran parte del país y a formar parte de importantes festivales como Cosquín Rock y Festival Bandera.

La noche se abrirá con el show de la banda mendocina Chorinferno, que calentará la previa para recibir a Winona Riders. Sin duda, una noche que augura una buena noche de rock en la escena local.

Sobre Winona Riders

Oriundo del oeste bonaerense, Winona Riders es un quinteto de rock psicodélico que fusiona rock stone, krautrock y noise sin dejarse catalogar por un género en particular.

Formado en 2018 y con una irrupción en la industria en 2021, el conjunto argentino redefine la escena con una propuesta potente, descarada y provocativa que pretende deslegitimar los innumerables diagnósticos mortuorios de nuestro rock.

Embed - Dorado Y Púrpura

Con tres álbumes de estudio en su haber y un show histórico en el mítico Estadio Obras Sanitarias, Winona Riders consolida su presencia en la música actual a paso firme y mira al futuro con hambre voraz.

Antes de llegar a Mendoza la banda se presentará:

  • Jueves 14/08 en San Luis . CEDE Social Bar (Colón 1094).
  • viernes 15/08 en San Juan. Mamadera (Av. Circunvalación Norte 1959).

Temas relacionados:

Te puede interesar