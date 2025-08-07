El sábado 9 de agosto, a las 21:30 , el corazón de la Ciudad se convertirá en el epicentro del rock. La Cantina Juglar (H. Yrigoyen 27, Ciudad), será el escenario del encuentro musical entre Marcelo Zoloa y Canario Vilapriño. Para asegurar tu lugar, podés hacer tu reserva a través del número 2612580009.
Zoloa y Canario Vilariño: dos referentes del rock mendocino se unen en un show íntimo e imperdible
Marcelo Zoloa (Bela Lugosi) y Canario Vilariño (Chancho Va) se unen en un formato acústico y despojado para repasar los himnos que marcaron la historia de sus bandas