Zoloa y Canario Vilariño: dos referentes del rock mendocino se unen en un show íntimo e imperdible

La propuesta invita a un viaje por la historia del rock local, recorriendo las canciones que definieron a generaciones. Por un lado, Zoloa, el alma mater de Bela Lugosi, se subirá al escenario para compartir su poesía urbana y su rock cargado de vuelo, acompañado por Guillermo Ostropolsky en teclados. Por el otro, Canario, el histórico frontman de Chancho Va, desplegará la crudeza de su lírica y la intensidad de su presencia escénica, junto a Miguel Conocente en guitarra.

Los músicos se unirán en un encuentro único y prometen que la noche estará llena de sorpresas. No faltarán los invitados especiales y las versiones inéditas de los clásicos de ambas bandas, en una clave potente y profundamente emocional.