Inicio Espectáculos Recitales en Mendoza 2025
Este sábado

Zoloa y Canario Vilariño: dos referentes del rock mendocino se unen en un show íntimo e imperdible

Marcelo Zoloa (Bela Lugosi) y Canario Vilariño (Chancho Va) se unen en un formato acústico y despojado para repasar los himnos que marcaron la historia de sus bandas

Por UNO
Marcelo zoloa y Canario Vilapriño.

Marcelo zoloa y Canario Vilapriño.

El sábado 9 de agosto, a las 21:30 , el corazón de la Ciudad se convertirá en el epicentro del rock. La Cantina Juglar (H. Yrigoyen 27, Ciudad), será el escenario del encuentro musical entre Marcelo Zoloa y Canario Vilapriño. Para asegurar tu lugar, podés hacer tu reserva a través del número 2612580009.

La propuesta invita a un viaje por la historia del rock local, recorriendo las canciones que definieron a generaciones. Por un lado, Zoloa, el alma mater de Bela Lugosi, se subirá al escenario para compartir su poesía urbana y su rock cargado de vuelo, acompañado por Guillermo Ostropolsky en teclados. Por el otro, Canario, el histórico frontman de Chancho Va, desplegará la crudeza de su lírica y la intensidad de su presencia escénica, junto a Miguel Conocente en guitarra.

Los músicos se unirán en un encuentro único y prometen que la noche estará llena de sorpresas. No faltarán los invitados especiales y las versiones inéditas de los clásicos de ambas bandas, en una clave potente y profundamente emocional.

Sobre las bandas

Bela Lugosi: Fundada en Mendoza en 1993, la banda se convirtió en uno de los pilares del rock local. Con su rock alternativo, poesía eléctrica y crítica social, lograron editar discos como "¿Qué hago aquí?", "Tomándoselo con calma" y "Desde el puente", recorriendo escenarios de todo el país y participando en festivales emblemáticos.

Chancho Va: Formada en 2000, es sinónimo de rock urbano, crudo y directo. Sus letras retratan la calle, el sistema y la vida real. Con discos como "Hombre Plastilina" y "El Mono del Rey", se consolidó como una banda referente del under mendocino, con un sonido propio y una actitud intacta.

Temas relacionados:

Te puede interesar