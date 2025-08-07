El enfrentamiento habría sido protagonizado, según las primeras versiones de medios locales, por hinchas de Millonarios e Independiente Santa Fe, los dos clubes más populares de Bogotá, quienes se habrían cruzado de manera violenta.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que la muerte de una persona se produjo en las afueras del estadio Movistar Arena de Bogotá, según confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán y habría sido atropellada por un auto.

“Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”, comunicó el funcionario, y agregó: “Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal”, informó el alcalde de Bogotá.

Damas Gratis: Pablo Lescano envió un sentido mensaje

El cantante Pablo Lescano compartió un mensaje en las redes sociales después de suspender un recital en Bogotá, Colombia, ante los serios incidentes en el público que terminó con una víctima fatal y varios heridos.

damasgratis2 Trágico show. Un recital de Damas Gratis terminó con serios incidentes y un muerto.

Pablo Lescano compartió un mensaje desde su cuenta en Instagram totalmente angustiado por lo que pasó: “Chau Bogotá Colombia, me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”, indicó el popular músico junto al emoji de un corazón roto.

Además, el líder de Damas Gratis mostró la gran cantidad de mensajes de apoyo que recibió de los fanáticos colombianos que se encontraban en el lugar y se quedaron con las ganas de ver el recital de la popular banda de cumbia villera.