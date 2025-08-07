Inicio Espectáculos Recitales en Mendoza 2025
Este viernes

El Cuarteto de Nos presenta en Mendoza su nuevo disco: "Puertas"

La banda uruguaya llega a la provincia con su tour internacional para desplegar un show cargado de su estilo único, que mezcla el rock, el hip hop y las letras filosóficas que los caracterizan

Por UNO
El Cuarteto de Nos se presenta este viernes en el Arena Maipú.

El Cuarteto de Nos se presentará este viernes 8 de agosto a las 22 en el Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit). El show es uno de los más esperados recitales en mendoza 2025 para presentar su disco "Puertas". Las entradas están disponibles a través de Ticketek.com.ar y en la boletería del estadio (solo efectivo).

Con su nuevo trabajo discográfico, “Puertas”, la banda liderada por Roberto Musso invita a los oyentes a un viaje introspectivo. Según el propio Musso, el álbum es un corredor infinito de umbrales y elecciones, donde la vida se condensa en cada decisión. La banda desafía al público a recorrer estas puertas, cada una con un universo musical y lírico distinto, pero conectadas por un hilo conceptual que es la búsqueda y la incertidumbre.

El álbum se compone de 8 canciones que demuestran una vez más la versatilidad sonora del grupo. El disco transita por diversos géneros, desde el funk de “Perro de Alcibíades” hasta el rock garage de “Cara de Nada”. Sin olvidar la emotiva “Esplín”, elegida como focus track del disco, o los cuadros sónicos de “El astrónomo que no podía ver el cielo” y “Camello patagónico”, que invitan a un viaje surrealista.

Por supuesto no faltarán grandes clásicos de la banda como "Cuando sea grande" o "Yendo a la casa de Damián".

La banda uruguaya El Cuarteto de Nos.

Con más de tres décadas de trayectoria, El Cuarteto de Nos se ha consolidado como una de las bandas más originales y filosóficas de Latinoamérica. Este nuevo trabajo reafirma su capacidad para combinar humor, ironía y una profunda reflexión sobre la vida, las emociones y el mundo moderno. Su música, que ha resonado en festivales internacionales como el Vive Latino, llega a Mendoza para ofrecer una experiencia única, llena de sus letras siempre sorprendentes y de un sonido que no deja a nadie indiferente.

