El Cuarteto de Nos presenta en Mendoza su nuevo disco: "Puertas"

Con su nuevo trabajo discográfico, “Puertas”, la banda liderada por Roberto Musso invita a los oyentes a un viaje introspectivo. Según el propio Musso, el álbum es un corredor infinito de umbrales y elecciones, donde la vida se condensa en cada decisión. La banda desafía al público a recorrer estas puertas, cada una con un universo musical y lírico distinto, pero conectadas por un hilo conceptual que es la búsqueda y la incertidumbre.

El álbum se compone de 8 canciones que demuestran una vez más la versatilidad sonora del grupo. El disco transita por diversos géneros, desde el funk de “Perro de Alcibíades” hasta el rock garage de “Cara de Nada”. Sin olvidar la emotiva “Esplín”, elegida como focus track del disco, o los cuadros sónicos de “El astrónomo que no podía ver el cielo” y “Camello patagónico”, que invitan a un viaje surrealista.