El Cuarteto de Nos se presentará este viernes 8 de agosto a las 22 en el Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit). El show es uno de los más esperados recitales en mendoza 2025 para presentar su disco "Puertas". Las entradas están disponibles a través de Ticketek.com.ar y en la boletería del estadio (solo efectivo).
El Cuarteto de Nos presenta en Mendoza su nuevo disco: "Puertas"
La banda uruguaya llega a la provincia con su tour internacional para desplegar un show cargado de su estilo único, que mezcla el rock, el hip hop y las letras filosóficas que los caracterizan